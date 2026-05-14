Duro palo para el Real Madrid: Camavinga se queda fuera del Mundial de 2026

Eduardo Camavinga no disputará el próximo Mundial con Francia. El seleccionador Didier Deschamps anunció este jueves la convocatoria definitiva de 26 jugadores y el nombre del futbolista madridista no figura entre los elegidos.

La ausencia del mediocentro se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la lista gala para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. A sus 23 años, Camavinga apuntaba a vivir su segunda experiencia mundialista, pero finalmente se quedará fuera de la cita.

El técnico francés explicó públicamente los motivos de su decisión tras anunciar la convocatoria. Según Deschamps, el jugador llega condicionado por una temporada complicada marcada por los problemas físicos y la falta de continuidad.

"Viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones. Imagino su enorme decepción esta noche", señaló el seleccionador francés.

Sin embargo, los números del futbolista reflejan que sí ha tenido participación durante buena parte del año. Con el Real Madrid ha disputado la mayoría de encuentros de 2026, perdiéndose únicamente algunos partidos de manera puntual.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎 Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Un duro golpe para Camavinga

La no convocatoria supone un revés importante para el internacional francés, que ha vivido un curso irregular tanto a nivel individual como colectivo. Aunque sigue siendo considerado uno de los centrocampistas con más proyección del fútbol europeo, su papel en el equipo blanco ha estado rodeado de debate durante la temporada.

Camavinga había entrado en las últimas listas de Francia, por lo que su ausencia en la convocatoria definitiva del Mundial ha generado sorpresa entre aficionados y medios franceses.

En la lista sí aparecen otras grandes estrellas de la selección francesa como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, además del defensa del FC Barcelona Jules Koundé. Para el centro del campo, Deschamps ha apostado por jugadores como N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

El torneo también marcará el final de una etapa histórica para Didier Deschamps al frente de la selección francesa. El técnico ya anunció que dejará el banquillo nacional tras el Mundial, poniendo fin a una era en la que conquistó títulos como el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones.

La lista de Deschamps