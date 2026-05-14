Enrique Riquelme se pone a disposición del Real Madrid

En un nuevo programa de El Primer Palo en esRadio, Juanma Rodríguez ha analizado la contundente entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol. El conductor del programa ha catalogado las declaraciones del Presidente del Real Madrid como "justa ira" ante una corriente mediática y política que busca desestabilizar al club. Uno de los pilares fundamentales de la intervención de Florentino, destacada durante el programa, fue la reafirmación de que el Real Madrid es propiedad de sus socios.

Paul Tenorio fue especialmente crítico con el tratamiento informativo recibido por el club blanco, calificando algunas tertulias de "akelarre" contra Florentino Pérez. En lo que respecta al ámbito judicial, el debate se centró inevitablemente en el caso Negreira. Florentino Pérez ha asegurado ante los micrófonos que llegará hasta las últimas consecuencias en este proceso, al que ha definido como "el mayor escándalo deportivo de la historia de España". Según el análisis de Paco Rabadán, el presidente blanco está librando esta batalla en solitario, amparado únicamente por el escudo del club, frente a lo que el juez instructor ya ha calificado como una corrupción sistémica dentro del estamento arbitral español.

La posible aparición de candidatos alternativos a la presidencia, como el joven empresario Enrique Riquelme, también fue objeto de discusión en la tertulia . Se analizaron las dificultades técnicas para concurrir a los comicios, haciendo hincapié en la necesidad de presentar un aval bancario que asciende a los 187 millones de euros, cifra que representa el 15% del presupuesto total de la entidad. Látigo Serrano apuntaba que "el problema no es la riqueza de Riquelme, si no los tiempos que los bancos españoles pueden tardar en concederlo". Riquelme ha solicitado a través de una carta pública más tiempo y sosiego para el proceso, argumentando que los plazos actuales dificultan la participación democrática en la institución.

Los colaboradores de El Primer Palo debatieron sobre si el adelantamiento electoral es una maniobra táctica para aprovechar la ausencia de oposición organizada o si responde a una voluntad de renovación ante los retos futuros. Juanma Rodríguez sostuvo que Pérez busca blindar al club frente a la amenaza de los clubes-Estado, como el Manchester City, garantizando una transición estable que proteja el patrimonio de los madridistas. En este sentido, la gestión económica del presidente fue alabada como un modelo de independencia financiera y éxito empresarial.

Durante el programa se escucharon unas declaraciones de última hora por parte de Enrique Riquelme, en las que apuntaba que "verá si pueden hacer algo competente" para ser la oposición del actual Presidente. Una candidatura que el propio Látigo confesó que "podría ser atractiva dependiendo del plan deportivo". Incluso llegó a confesar que "como socio, tengo muchas ganas de votar":

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