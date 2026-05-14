Gonzalo y Bellingham dan la victoria a un Madrid espeso marcado por los pitos a Mbappé

El Real Madrid cerró la noche en el Santiago Bernabéu con una victoria trabajada y más funcional que brillante frente al Real Oviedo (2-0). Un gol de Gonzalo García en el minuto 44 de partido y otro del inglés Jude Bellingham en el 80 dieron la victoria al conjunto blanco en un encuentro disputado en el coliseo madridista.

En un partido sin nada en juego a nivel clasificatorio para ambos equipos, con el cuadro local sin opciones de título en Liga y el Oviedo descendido a Segunda División, fueron los blancos los que se impusieron en una noche en la que el francés Kylian Mbappé recibió pitos por parte de su afición.

Gonzalo rescata a un Madrid espeso antes del descanso

El encuentro arrancó con un Madrid dominante en posesión, aunque incapaz de encontrar profundidad ante un Oviedo muy ordenado y atrevido en la presión alta. Álvaro Arbeloa apostó por un once con rotaciones y un ataque liderado por Vinicius Jr, Brahim Díaz y Gonzalo García, mientras los asturianos respondían con valentía cada vez que recuperaban el balón.

La primera gran ocasión fue para Franco Mastantuono tras una buena jugada de Gonzalo García por línea de fondo, pero Aarón Escandell salvó con una parada milagrosa. El guardameta ovetense se convirtió pronto en protagonista, sosteniendo a los suyos ante las llegadas constantes, aunque poco precisas, del conjunto blanco.

Vinicius Jr protagonizó varias acciones desequilibrantes, pero también volvió a mostrar una versión errática. Falló una ocasión clarísima en el minuto 35 tras un centro perfecto de Trent Alexander-Arnold y empezó a escuchar murmullos desde la grada.

El Oviedo, lejos de encerrarse, también encontró espacios. La más clara llegó en el minuto 38, cuando Nacho Vidal mandó por encima del larguero un balón prácticamente bajo palos tras una acción embarullada en el área madridista. El Santiago Bernabéu contuvo la respiración.

Cuando el ambiente comenzaba a calentarse, apareció Gonzalo García para aliviar la tensión. En el minuto 44, Brahim Díaz recuperó arriba y asistió al canterano, que se giró en la frontal y colocó un disparo impecable al palo largo. Un gol de delantero puro que evitó una sonora pitada al descanso.

Escandell sostiene al Oviedo y Cazorla emociona al Bernabéu

La segunda parte mantuvo el mismo guion: dominio blanco, pocas ideas y un Oviedo competitivo que nunca dejó de creer. Aarón Escandell volvió a lucirse ante Carreras y Kylian Mbappé, mientras los visitantes rozaban el empate con ocasiones de Alberto Reina y Haissem Hassan.

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Sin embargo, el gran momento de la noche llegó en el minuto 55. Santi Cazorla saltó al terreno de juego y el estadio se puso completamente en pie para rendir homenaje al veterano centrocampista asturiano. La ovación fue unánime y emocionante, incluso con jugadores como Dani Carvajal y Jude Bellingham aplaudiendo desde la banda.

El Oviedo aprovechó esos minutos para crecer y estuvo muy cerca del empate en una acción clarísima de Nacho Vidal, que cruzó demasiado su disparo ante Thibaut Courtois cuando lo tenía todo a favor.

Mbappé entra entre pitos y Bellingham sentencia

Uno de los momentos más tensos se vivió en el minuto 69, cuando Kylian Mbappé saltó al campo sustituyendo a Gonzalo García. El delantero francés recibió una sonora pitada del público, reflejo del descontento de buena parte de la afición tras una temporada muy cuestionada.

Mbappé dejó algún destello individual, como una bicicleta y un disparo alto desde la frontal, pero volvió a quedar lejos de su mejor versión. Incluso el propio estadio pareció señalarle cada vez que tocaba el balón.

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El partido quedó definitivamente resuelto en el minuto 80. Jude Bellingham, recién incorporado desde el banquillo, recibió dentro del área, encontró un hueco con potencia y definió con un zurdazo raso imposible para Aarón Escandell.

Todavía hubo tiempo para una gran parada de Thibaut Courtois a Haissem Hassan y para el susto final por un golpe de Federico Viñas, aunque sin consecuencias aparentes.

El Real Madrid terminó llevándose el partido gracias a su pegada y a la calidad individual de sus futbolistas, pero dejó sensaciones irregulares en muchos tramos del encuentro. Gonzalo García fue la nota positiva en ataque y Jude Bellingham aportó jerarquía desde el banquillo.