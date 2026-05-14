Ilia Topuria 'confirma' la compra del Sevilla por Sergio Ramos: "Estoy muy orgulloso de ti"

La posible compra del Sevilla FC por parte de Sergio Ramos junto al fondo Five Eleven Capital sigue generando una enorme expectación en el entorno del fútbol español, y en las últimas horas ha sumado un nuevo capítulo mediático de gran impacto en redes sociales.

El luchador Ilia Topuria, íntimo amigo del futbolista sevillano, ha publicado en Instagram una imagen, generada o recreada, en la que se ve a Ramos firmando documentos con el escudo del Sevilla FC, acompañada de un mensaje de felicitación que ha sido interpretado por muchos usuarios como una confirmación indirecta del acuerdo.

Un mensaje que dispara las especulaciones

En la publicación, Topuria se dirige a Sergio Ramos con un tono personal y cercano, destacando su amistad y el orgullo por el momento que estaría viviendo el exjugador del Real Madrid y canterano sevillista.

"Hermano, sé la ilusión que te hace esto. Estoy muy feliz y orgulloso de ti. Para mí siempre serás un ídolo", ha escrito el luchador en la historia, acompañando el mensaje de una imagen en la que aparece el futbolista firmando supuestamente su vinculación con el club hispalense.

El contenido no hace referencia directa a ningún anuncio oficial, pero el contexto de la publicación, unido a la operación ya avanzada entre Ramos y Five Eleven Capital, ha alimentado aún más la idea de que el acuerdo estaría prácticamente cerrado.

Una operación millonaria aún pendiente de oficialidad

Según la información conocida hasta el momento, Sergio Ramos lidera junto a Five Eleven Capital una operación valorada en torno a los 450 millones de euros para hacerse con aproximadamente el 80% del capital del Sevilla FC.

El acuerdo, sin embargo, todavía no es oficial y permanece pendiente de su formalización notarial, así como de las autorizaciones correspondientes de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes, un proceso habitual en este tipo de transacciones de gran volumen. A pesar de ello, en el entorno del club se da por muy encarrilada una operación que supondría un cambio estructural profundo en la entidad, con la salida del actual consejo de administración y una nueva etapa de gestión.

Un movimiento con fuerte carga emocional en Nervión

Más allá del plano económico y deportivo, la operación tiene una evidente carga sentimental. Ramos se formó en la cantera del Sevilla, debutó en el primer equipo y abandonó el club en 2005 rumbo al Real Madrid, una salida que dejó heridas abiertas en parte de la afición. Su regreso como jugador en 2023 ya supuso un gesto de reconciliación parcial, aunque su etapa fue breve. Ahora, su posible aterrizaje en la gestión del club añade un nuevo capítulo a una relación compleja, marcada por la identificación y también por el desencuentro con parte del sevillismo.

La figura del futbolista como potencial nuevo propietario ha generado reacciones divididas, aunque también un sector importante de la afición lo ve como una oportunidad de cambio tras años de inestabilidad institucional y deportiva.