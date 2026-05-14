Israel estalla contra Lamine Yamal por su bandera palestina

Lo que comenzó como una imagen más de la celebración del título de Liga del Barça ha terminado convirtiéndose en una polémica internacional. Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol europeo con apenas 18 años, se encuentra en el centro de un debate político y diplomático después de ondear una bandera palestina durante la rúa del conjunto azulgrana por las calles de Barcelona.

Recordemos que, en un momento de la rúa del autobús por la Ciudad Condal, el extremo pidió a un aficionado que le lanzara la enseña y la sostuvo durante varios minutos encima del autobús del equipo. Poco después, compartió además la imagen en sus redes sociales, donde acumula más de 42 millones de seguidores. El gesto se viralizó de inmediato y provocó una avalancha de reacciones tanto de apoyo como de crítica. Pero la controversia escaló definitivamente este jueves, cuando el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respondió públicamente al futbolista.

Katz publicó un mensaje en español en su cuenta de X en el que acusó directamente al jugador de "incitar contra Israel y fomentar el odio" mientras el Ejército israelí combate a Hamás en Gaza.

Este es el tuit del ministro israelí:

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

El ministro recordó los ataques del 7 de octubre y aseguró que no permanecerá en silencio ante lo que considera "incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Además, pidió al Barça que se desmarque de manera inequívoca de cualquier mensaje que, a su juicio, pueda interpretarse como apoyo al terrorismo.

Las palabras del dirigente israelí elevaron la dimensión de la polémica hasta convertirla prácticamente en un asunto diplomático. El caso dejó de ser únicamente deportivo para instalarse en el centro del debate internacional sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

El Barça intenta rebajar la tensión

Dentro del club azulgrana, la situación también ha generado incomodidad. El entrenador Hansi Flick reconoció públicamente que el gesto no le gustó y explicó que había hablado personalmente con el jugador.

"Son cosas que no me gustan", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa, aunque matizó que Lamine Yamal "tiene 18 años y toma sus propias decisiones". Flick insistió en que los futbolistas deben centrarse principalmente en hacer feliz a la gente a través del deporte.

El Barça, por el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la polémica, pese a las peticiones lanzadas desde el Gobierno israelí.

Un símbolo político en pleno conflicto

Hay que tener en cuenta que la bandera palestina se ha convertido desde hace meses en uno de los grandes símbolos internacionales vinculados a la guerra de Gaza. De hecho, en muchos países, exhibirla se interpreta como una muestra de apoyo al pueblo palestino y una denuncia de la situación humanitaria en la Franja. Sin embargo, otros sectores consideran que determinados gestos públicos pueden contribuir a polarizar aún más el conflicto.

En el caso de Lamine Yamal, el impacto es todavía mayor debido a su enorme repercusión mediática. El futbolista es una de las imágenes más reconocibles del nuevo Barcelona y uno de los deportistas jóvenes con mayor seguimiento del planeta. Por eso, cualquier gesto suyo trasciende el ámbito estrictamente futbolístico.

Esto hace que la repercusión de la imagen ha sido tan grande que incluso ha llegado a la propia Franja de Gaza. En el campo de refugiados de Al-Shati, varios artistas palestinos realizaron esta semana un gran mural dedicado al futbolista del Barça.

La obra muestra a Lamine Yamal sonriendo con la camiseta azulgrana integrada en los colores de la bandera palestina. La imagen se difundió rápidamente en redes sociales y volvió a alimentar el debate sobre el significado político del gesto del internacional español.

Mientras tanto, la discusión sigue creciendo en internet, donde miles de usuarios se enfrentan entre quienes consideran que el jugador simplemente mostró solidaridad con Palestina y quienes entienden que su acción tiene una carga política incompatible con la neutralidad que se exige a las grandes figuras deportivas.