MadRing, bendecido por San Isidro y el Papa

Fue un 15 de mayo, cuando el cuerpo de San Isidro Labrador fue trasladado a la Iglesia de San Andrés y el papa Paulo V fijó que fuera ese mismo día, 15 de mayo, cuando se celebrara su conmemoración litúrgica. Al patrón de Madrid se le atribuyen milagros como su capacidad para encontrar agua con facilidad o multiplicar la comida para ofrecerla al pueblo.

Ahora, los amantes del motor lo recordarán como el día en que el circuito madrileño de MadRing empezó a ser una realidad. Y es que su forma, su dibujo será perfectamente visible después de que los operarios concluyan en este día el asfaltado de todo el trazado. La obra, cuya finalización y entrega está prevista para el 31 de mayo ha llegado a una fase decisiva con los trabajos de las tres capas de asfaltado que deberán ser homologadas por las autoridades y técnicos de la FIA.

Es fundamental este paso ya que determinará el agarre de los monoplazas y el desgaste de los neumáticos. A diferencia de San Isidro, el buen devenir de las obras no ha sido un milagro sino una demostración de la capacidad de los organizadores. Con o sin milagro, el trazado madrileño será además bendecido por el mismísimo papa León XIV, en cuyo recorrido por Madrid visitará Ifema y allí, se espera haga alguna referencia al trazado madrileño.

A su llegada, el Papa podrá ver la mayor parte de las gradas en pie ya que se espera que sea en junio cuando el área destinada al público empiece a tomar su forma definitiva. Se estima que el número de asistentes supere las 100.000 personas aunque este número se espera poder aumentar de cara a las próximas ediciones ante el éxito de la venta de localidades. A día de hoy ya se han vendido el 97 por ciento de las entradas que han salido a la venta.

Antes de todo ello, de ver a los primeros espectadores por el circuito y las instalaciones de MadRing en Ifema, y como ya recordó la organización por exigencia de la FIA, el circuito deberá pasar un examen exhaustivo en el mes de agosto con la celebración de alguna prueba antes de que llegue todo el circo de la F1 el fin de semana del 11-13 de septiembre.