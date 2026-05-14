Rafa Nadal explica por qué se desmarcó de una candidatura en contra de Florentino

Este miércoles Rafa Nadal fue noticia por tener que salir al paso de los rumores sobre su supuesta participación en una candidatura opositora a Florentino Pérez. El extenista confirmó que no formará parte de ninguna candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Este era el tuit de Nadal:

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", reza el tuit.

Hoy jueves Nadal ha explicado por qué salió al paso de estos rumores y ha mostrado su apoyo al presidente blanco. "Era para que no se hiciera la bola más grande. No quería que mi nombre estuviera metido en algo que no tiene nada que ver", comentó Rafa en la Tribu de Radio Marca con motivo de la inauguración de su museo en la Rafa Nadal Academy.

Eso sí, Nadal opina que algo hay que cambiar en el Real Madrid: "Este año las cosas no han funcionado, es sano reconocer algunos errores que se han tomado a nivel de decisiones y ahora trabajar en lo que viene".