Vinícius planta cara al racismo abriendo su propio bufete de abogados

Vinícius Junior ha denunciado en numerosas ocasiones los episodios racistas sufridos en los estadios españoles y partidos de Liga de Campeones, convirtiéndose en una figura de referencia en este debate tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su postura le ha valido el respaldo de organismos internacionales, compañeros de profesión y numerosas instituciones deportivas.

Por ello, desde su batalla personal contra los discursos de odio y en una fecha muy simbólica, el 13 de mayo —día en el que se abolió la esclavitud en Brasil en el año 1988—, el delantero del conjunto blanco ha anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto: Escritório Antirracista. "El 13 de mayo representa para mí fortaleza, logros y fidelidad a mis raíces. Inspirada por esta fecha, me complace anunciar la creación de la Oficina Antirracista, en colaboración con mi Instituto, en nombre de una nueva generación consciente de que no está sola en la lucha por la igualdad", publicaba Vinícius Junior en Instagram.

Se trata de la creación de su propio bufete de abogados en Brasil para dar apoyo de manera gratuita a las víctimas del racismo en el ámbito del deporte y la educación con el objetivo de "fortalecer la lucha antirracista y el combate a la discriminación en ambientes que deberían ser seguros e igualitarios", tal y como apunta el comunicado emitido por el Instituto Vini Jr. Con este nuevo proyecto, el brasileño amplía ahora su compromiso social más allá del fútbol y trata de consolidar una estructura estable de apoyo y concienciación contra la discriminación por el color de la piel. Hay que recordar que en el año 2023 ganó el Premio Sócrates de la FIFA por la labor social que realiza y las iniciativas que promueve en este sector.

"El racismo sigue aprisionando, sigue hiriendo y sigue silenciando. Con pequeños gestos... intento ayudar. La libertad no ha llegado para todos", denuncia el futbolista. Y es que en su país el racismo es considerado un problema estructural que afecta al 55% de la población, a pesar de que está tipificado como delito no excarcelable e imprescriptible desde 1988, con penas de dos a cinco años. Esta iniciativa ve la luz meses después del incidente con Prestianni —jugador del Benfica— en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones entre el equipo portugués y el Real Madrid. Aquel incidente se saldó con una sanción de seis partidos para el delantero argentino, que se perderá el inicio de la cita mundialista que tendrá lugar este verano.