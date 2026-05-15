El recado de Cerezo a Florentino tras su rueda de prensa: "Nosotros no nos suicidamos"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha respondido con serenidad a las recientes declaraciones de Florentino Pérez, quien en su rueda de prensa del pasado miércoles dejó varios mensajes polémicos sobre la temporada del Real Madrid y sobre aquellos clubes que no logran conquistar títulos con frecuencia. Sin entrar en el choque directo ni alimentar la tensión entre ambos clubes, el máximo dirigente rojiblanco ha defendido el trabajo realizado por el equipo de Diego Pablo Simeone y lanza una frase que rápidamente se convierte en titular: "Nosotros no nos suicidamos".

Las palabras de Cerezo llegan después de que Florentino Pérez tratara de justificar la campaña sin grandes trofeos del conjunto blanco. El presidente madridista aseguró que exigir siempre títulos como la Liga o la Champions provoca una presión desmedida y llegó a afirmar que, bajo ese criterio, "la mayoría de clubes tendrían que suicidarse", mencionando incluso al Atlético de Madrid como ejemplo.

Un mensaje sin confrontación

Lejos de entrar en una guerra dialéctica, Cerezo ha optado por rebajar el tono de la polémica. El dirigente colchonero explica que acaba de regresar de un viaje a México y que desconoce exactamente el contenido de las declaraciones de Florentino. Aun así, deja clara la postura institucional del Atlético de Madrid.

"Nosotros no nos suicidamos, nosotros estamos contentos y vamos a intentar el año que viene mejorar lo que hemos hecho este año", afirmó el presidente rojiblanco. La respuesta fue interpretada como una defensa tranquila pero firme de la filosofía rojiblanca frente a la presión permanente que vive el eterno rival de la capital.

El presidente atlético ha evitado cualquier ataque personal y prefiere centrar su discurso en el rendimiento del equipo durante la temporada. Una postura que contrasta con el clima de tensión vivido en el entorno madridista tras un curso por debajo de las expectativas.

El Atlético reivindica su temporada

Aunque el Atlético de Madrid no logró levantar ningún título, en el Metropolitano consideran que la campaña ha sido competitiva y positiva. Cerezo destaca especialmente el recorrido del equipo en las distintas competiciones y recuerda que el conjunto rojiblanco volvió a estar presente en las fases decisivas del curso.

"Creo que hemos hecho una muy buena temporada. Hemos estado en la final de la Copa del Rey, en las semifinales de Champions League y vamos a quedar terceros o cuartos en Liga", señala el dirigente.

El Atlético ha conseguido mantenerse entre los mejores equipos de Europa pese a las dificultades y a la enorme exigencia del calendario. La clasificación para la próxima edición de la Champions League está prácticamente asegurada y el club considera que el proyecto deportivo sigue creciendo bajo la dirección de Diego Pablo Simeone.

Además, el equipo ha mostrado una mayor regularidad en determinados tramos del campeonato y ha competido de tú a tú frente a algunos de los gigantes europeos. Aunque la falta de títulos siempre deja un sabor amargo en un club acostumbrado a pelear por todo, en el Atlético existe la sensación de haber consolidado una línea competitiva sólida.

Simeone, clave en la estabilidad rojiblanca

Buena parte del respaldo institucional del Atlético se sostiene en la figura de Diego Pablo Simeone. El técnico argentino continúa siendo el gran referente deportivo del club y mantiene intacta la confianza de la directiva pese a las críticas recibidas en algunos momentos de la temporada.

De hecho, una vez más, Cerezo ha vuelto a respaldar implícitamente el trabajo del entrenador y defender que alcanzar semifinales europeas y pelear hasta el final en varias competiciones demuestra el nivel competitivo del equipo.

El presidente rojiblanco también ha querido mirar hacia el futuro y deja claro cuál es el objetivo para la próxima campaña: seguir creciendo y convertir las buenas actuaciones en títulos. "Que hagamos una buena temporada y que tengamos la suerte de llegar a las finales. Y ganarlas", concluye.

Con esa frase, Enrique Cerezo cierra una respuesta marcada por la calma, la prudencia y la reivindicación del camino que sigue el Atlético de Madrid. Sin entrar en provocaciones, el club rojiblanco quiere transmitir que su ambición continúa intacta, pero sin dramatismos ni discursos catastrofistas.