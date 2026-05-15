El Primer Palo de hoy ha sido más movido que nunca, un programa que arrancaba tras el 2-0 del Real Madrid al Real Oviedo y terminaba con la crítica de Kylian Mbappé a su propio entrenador Álvaro Arbeloa.

Sin embargo, antes de analizar lo ocurrido en el Bernabéu y en la zona mixta del estadio, Juanma Rodríguez estallaba contra TVE y las declaraciones de Laura Arroyo -periodista en Canal Red-. "Que en la televisión pública se permita esto con mis impuestos e incluso con los de Florentino que seguro que paga más, me parece lamentable. Que se permita llamar en TVE a una persona racista, mafioso, misógino...". Isra defendía la libertad de expresión pero apuntaba que "termina cuando dañas la imagen de otra persona". Unas acusaciones en las que el Real Madrid "debería meterse en este tipo de cosas aunque nunca lo hagan para dejar claro que hay límites" opinaba María.

La gran pitada que el Bernabéu brindó al delantero del Real Madrid fue comprendida por todos los tertulianos, al igual que la reacción del jugador que se mostró tranquilo y sonriente ante un ambiente hostil. "Cuando eres un jugador profesional no te pueden afectar este tipo de cosas" comentaba Isra Íñiguez. Sin embargo la imagen de su madre, Fayza Lamari en uno de los palcos del estadio sorprendió a todos: "Esa imagen en un palco del Bernabéu es lamentable" reconocía el conductor del programa, Juanma Rodríguez, en referencia a un vídeo donde la madre de Mabppé aparecía riéndose mientras los aficionados mostraban el descontento que sienten hacia su hijo.

Un vídeo que se agravó cuando en zona mixta el delantero señalaba públicamente a su entrenador. "Si me dicen que votará a Enrique Riquelme, me lo creo" comentaba Sergio Fernández. "Cuando Vinicius hace lo que hace con Xabi Alonso y no pasa nada, cuando a los jugadores se les da las llaves del club y se les protege de esa manera, pasan este tipo de cosas" señalaba Isra. A última hora el programa contó con la participación de Paco Rabadán que apuntaba a que "está buscando algo y no me extrañaría que pidiera salir del club en el mercado de verano".

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