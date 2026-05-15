Los árbitros españoles solicitan un expediente disciplinario contra Florentino Pérez

Las declaraciones realizadas por Florentino Pérez durante la rueda de prensa del pasado 12 de mayo en Valdebebas provocaron la reacción de varias personas y entidades, desde periodistas hasta clubes como Barcelona y Atlético de Madrid. Ahora ha sido la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (Aesaf) quien ha presentado una solicitud de expediente disciplinario contra el presidente por "las manifestaciones en las que imputó al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito".

En concreto, la AESAF ha reportado cuatro declaraciones realizadas por el presidente madridista. En primer lugar, la imputación de robo de títulos deportivos. Florentino Pérez afirmó: "He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros".

En segundo lugar, se ha referido a la calificación de los hechos como el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol: "Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", aseguró Florentino.

En tercer lugar, la acusación de enriquecimiento ilícito a árbitros es otra de las declaraciones que recoge el comunicado: "Yo no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

La última de las declaraciones que han apuntado desde la asociación se produjo al día siguiente, el miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas, en una entrevista emitida en La Sexta. Desde la AESAF han señalado la acusación de parcialidad reiterada: "Corrupción sistémica. Siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada. Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos", sostuvo Florentino Pérez en la cadena de televisión.

Desde AESAF hemos presentado ante el Comité de Competición de la @rfef una solicitud de

expediente disciplinario contra Florentino Pérez por sus declaraciones del 12 y 13 de mayo.https://t.co/ukeHFGePA4 pic.twitter.com/1R9UbW3tWx — AESAF (@AESAFoficial) May 15, 2026

Atribución de un delito continuado

Desde la Asociación Española de Árbitros de Fútbol se manifiesta que este tipo de declaraciones "como máximo representante institucional de uno de los clubes más mediáticos del mundo" aumenta el daño de sus palabras así como aumenta su responsabilidad. Más allá del ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de la crítica deportiva, han expuesto que Florentino Pérez no solo habla de errores arbitrales puntuales, "sino que atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas".

Por ello, se ha pedido que "el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al Sr. Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid CF la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa".

Para la Aesaf se ha tratado de "un ataque grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional del Colectivo Arbitral, sin respaldo en ninguna resolución judicial firme". Además, ha especificado que se ha esperado a la conclusión de la jornada intersemanal "por respeto a la competición y al resto de clubes, directivos, jugadores, entrenadores y profesionales del fútbol español".