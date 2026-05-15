Mbappé estalla contra Arbeloa: "Me ha dicho que soy el cuarto delantero"

Kylian bappé ha disparado las alarmas tras finalizar el encuentro entre el Real Madrid 2 – 0 Real Oviedo. Un encuentro donde el delantero del Real Madrid ha sido duramente pitado por parte de la afición del Santiago Bernabéu. Por petición del propio jugador ha salido a hablar ante los medios de comunicación donde ha dejado claro su descontento por la decisión tomada por Álvaro Arbeloa.

"Estoy bien. AL 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", declaraba el jugador francés.

Preguntado por lo que podría pensar su propio entrenador de las declaraciones que estaba ofreciendo: "Pregunta al míster, ¿qué quieres que te diga?. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster", y decidió terminar hablando del tema deprotivo tirando de cierto sentido del humor al asegurar que: "Tengo que trabajar para ser mejor que Gonzalo, Brahim y Mastantuno. Hay que trabajar duro en el entreno, trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular..."

Pero no solo sobre su suplencia, también ha analizado la temporada de su equipo asegurando que la primera vuelta fue mejor: "Pienso que empezamos bien la temporada, en Liga, Champions... pero lo perdimos en la segunda parte, duele mucho para nosotros, porque siento que teníamos una estructura e idea de juego y lo perdimos, eso duele mucho. Como el acabar sin títulos. Pero debemos aprender, aceptar las críticas y volver el próximo año con ambición".