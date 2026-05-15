Mourinho se pronuncia sobre su futuro y lanza un guiño al madridismo

El futuro de José Mourinho sigue siendo una incógnita. El técnico luso compareció en la rueda de prensa previa al partido entre el Benfica y el Estoril, un encuentro en el que el equipo luso tiene en juego el acceso directo a la Champions League. A pesar de la importancia, los periodistas también quisieron preguntar al técnico por otros aspectos relacionados con el Real Madrid y su futuro.

Mourinho reconoció que recibió una oferta de renovación de su contrato con el Benfica el pasado miércoles. La propuesta fue recibida por su agente y "no quise verla, enterarme de ella ni analizarla". Incluso, especificó que lo hará "a partir del domingo, diría que el domingo".

En lo que respecta a un posible contacto con el Real Madrid, admitió que no ha tenido contactos: "Ni con el presidente ni con ninguna persona importante de la estructura", especificó.

Declaraciones de Florentino y situación de Arbeloa

Otro de los temas por el que fue preguntado el portugués fue por las declaraciones de Florentino Pérez, aunque no quiso comentar nada puesto que no estaba al tanto de lo ocurrido: "No la vi. Y, aunque la hubiera visto, ¿quién soy yo para comentar las declaraciones de un presidente...? Nunca lo hago. Y mucho menos de un presidente con la historia de don Florentino", dijo.

Finalmente, también tuvo que responder alguna cuestión sobre Álvaro Arbeloa en la que destacó su unión y esperanzas en que todo le vaya bien al salmantino: "Él ha dado el alma y la vida por mí como jugador. Existe siempre esta conexión entre el Real Madrid y yo, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien", aseguró.