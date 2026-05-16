Arbeloa zanja la polémica con Mbappé y abre las puertas a Mourinho

Álvaro Arbeloa ha comparecido en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid y al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y ha hablado sobre varios temas entre los que se han incluido halagos a José Mourinho, el balance de su temporada en el primer equipo madridista y su situación con Kylian Mbappé después de las declaraciones realizadas por el futbolista en la última jornada disputada.

Sobre las informaciones que apuntan a que Mourinho será quien ocupe el banquillo madridista la próxima temporada, Arbeloa ha asegurado que si el luso es la persona elegida, estará "muy feliz de verle de vuelta en casa" y que se trata de una decisión que deberá anunciar el Real Madrid "cuando lo consideren oportuno". Además, ha afirmado: "He sido muy claro durante toda mi vida sobre lo que pienso de él. Como jugador suyo pero sobre todo como madridista, pienso que es el número uno. José ha sido, es y será por siempre 'uno di noi'".

Balance en el primer equipo

El salmantino ha rememorado su entrada en el banquillo del primer equipo hace cuatro meses como un entrenador de Primera RFEF "y me marcho siendo, el día que me vaya de aquí, entrenador del Real Madrid, entrenador de Primera División, habiendo disputado partidos de Champions League". Y ha señalado: "Tampoco hay tantos entrenadores que puedan decir lo mismo".

Arbeloa ha asegurado que este tiempo ha sido una gran experiencia con aprendizaje no solo en lo personal, sino también en lo profesional: "Un gran crecimiento y un máster", ha señalado. Asimismo, ha indicado que el día que deje el banquillo madridista lo hará "con la conciencia tranquila" y ha negado que el vestuario sea "ingobernable".

Ha destacado la cantidad de aficionados que tiene el Real Madrid y ha destacado el cariño de los seguidores, siendo lo más complicado dentro del club los momentos en los que no se gana: "Eso es lo que más me duele, no haber ayudado al club con el objetivo que tenía, que era ganar títulos. Siempre es lo más difícil en el Real Madrid, cuando no se gana, por la exigencia que tenemos, por la ilusión de tanta gente que recae sobre nuestros hombros". Esto lo ha definido como "la mayor de las decepciones" en esta etapa en la élite como técnico.

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La situación con Mbappé

Por otra parte, Arbeloa ha aclarado que no tiene ningún tipo de problema con Kylian Mbappé, a pesar de las declaraciones cruzadas que realizaron después del partido ante el Real Oviedo: "Le acabo de ver y le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo". Puede parecer noticia todo lo que dijo Kylian en zona mixta, yo le doy mucha más naturalidad porque he estado ahí, sé lo que sienten los jugadores".

El técnico ha apuntado que "sé que Kylian no estaba contento y me gusta" dando "normalidad" a todo lo que ha pasado estos días. Además, ha sostenido que "no comprendería que no quisiera jugar con el Real Madrid".

Por otro lado, tampoco ha dado importancia a que el atacante galo haya aireado su conversación previa al partido: "Siempre que hablo con los jugadores, no tengo miedo de que puedan comentar cualquiera de las conversaciones que hemos tenido". "Estuve hablando antes del partido con él y lo que le expliqué a él os lo explico a vosotros y no hay mayor problema", ha zanjado.