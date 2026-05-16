El emotivo adiós de Lewandowski al FC Barcelona

Robert Lewandowski ha anunciado su marcha del FC Barcelona al final de la temporada y lo ha hecho a través de un vídeo compartido en sus redes sociales en el que se muestran imágenes defendiendo los colores azulgranas. El polaco pone así punto y final a una etapa de cuatro años desde su aterrizaje en el verano de 2022 y cuyo contrato expiraba este mes de junio.

Llegó procedente del Bayern de Múnich y se convirtió en una pieza importante en la delantera del Barça. En este tiempo, ha disputado 191 partidos, anotando 119 goles y repartiendo 24 asistencias. Además, ha logrado siete trofeos –tres campeonatos nacionales, otras tantas Supercopas de España y una Copa del Rey–. Uno de los trofeos que se le ha resistido como azulgrana ha sido la Champions League.

Un emotivo adiós

"Tras cuatro años llenos de retos y mucho trabajo, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los aficionados desde mis primeros días.

Cataluña es mi lugar en el mundo", señaló el internacional.

Lewandowski también tuvo unas palabras hacia el máximo representante de la entidad, Joan Laporta: "Gracias a todos los que he conocido a lo largo de estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Viva el Barça. Viva Cataluña".

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth. Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Una vez conocida la noticia, el FC Barcelona ha mostrado su agradecimientos al futbolista: "Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre". Asimismo, Hansi Flick ha señalado que "es un privilegio haber trabajado con él, es un gran profesional". El técnico alemán ha destacado que "es un ejemplo a seguir" y este cambio "es bueno para él y para el club". Por último, ha indicado: "Le he dicho que he ganado todos los títulos con él, han sido nueve títulos".