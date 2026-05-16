El Racing de Santander ya es equipo de Primera División. El conjunto cántabro certificó su regreso a la élite del fútbol español después de 14 años de ausencia y puso fin a una de las travesías más duras de su historia reciente, marcada por descensos, crisis institucionales y temporadas lejos del fútbol profesional.

La victoria decisiva ante el Real Valladolid desató la euforia en un Sardinero completamente entregado. El Racing culmina así una temporada brillante en la que ha liderado gran parte del campeonato y ha demostrado ser el equipo más sólido y ofensivo de la categoría.

El último partido del Racing en Primera División había sido en mayo de 2012. Aquel descenso marcó el inicio de una etapa convulsa para el club cántabro, que llegó a coquetear incluso con la desaparición entre problemas económicos, cambios de propiedad y continuos proyectos fallidos.

Durante más de una década, el histórico club verdiblanco alternó temporadas en Segunda División y Primera RFEF, sin lograr estabilidad deportiva. Sin embargo, el respaldo de la afición y la llegada de una nueva estructura directiva permitieron reconstruir poco a poco una entidad histórica del fútbol español.

El ascenso supone además el regreso de uno de los clubes fundadores de la Liga española, con 44 temporadas en Primera y una tradición profundamente ligada al fútbol nacional.

Dejo aquí el segundo gol de Andrés Martín que certificaba el ascenso del Racing:

🔙 𝗣𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 a #LALIGA 14 años después. Andrés Martín firmó un 𝗱𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 en el ascenso del @realracingclub.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Nt6rJ0oNbc — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 16, 2026

Una temporada dominada de principio a fin

El ascenso no ha sido fruto de una reacción puntual, sino de una campaña prácticamente impecable. El equipo dirigido por José Alberto se mantuvo durante gran parte del curso en lo más alto de la clasificación y destacó especialmente por su capacidad ofensiva.

El Racing fue el conjunto más goleador del campeonato y encontró una identidad muy reconocible basada en el juego vertical, la presión alta y la valentía ofensiva.

A pesar de algunos momentos de dudas y derrotas dolorosas durante la segunda vuelta, el equipo reaccionó siempre con personalidad para mantenerse firme en la pelea por el ascenso directo.

José Alberto y una apuesta ofensiva que funcionó

Buena parte del éxito tiene nombre propio: José Alberto. El técnico asturiano llegó a Santander con una idea de juego muy ambiciosa que inicialmente despertó ciertas dudas por el riesgo que implicaba.

Sin embargo, el entrenador logró equilibrar el equipo sin renunciar a su filosofía ofensiva. El Racing terminó convirtiéndose en uno de los conjuntos más divertidos y efectivos del campeonato.

Su capacidad para mantener unido al vestuario y potenciar el rendimiento de jugadores clave ha sido determinante en el regreso a Primera.

Villalibre y Andrés Martín lideraron el ascenso

En el plano individual, varios futbolistas han sido decisivos durante toda la temporada. La conexión ofensiva formada por Andrés Martín, Íñigo Vicente y Asier Villalibre resultó letal para las defensas rivales.

Precisamente Villalibre fue protagonista en el encuentro decisivo con un espectacular gol de chilena que encendió definitivamente El Sardinero. El delantero vasco se convirtió en uno de los símbolos del carácter competitivo del equipo.

También destacaron futbolistas como Peio Canales, Gustavo Puerta o Mantilla, claves para dar equilibrio y consistencia al conjunto cántabro.

Un Sardinero siempre lleno

Si hay un gran vencedor en esta historia es la afición racinguista. El Sardinero se convirtió durante toda la temporada en uno de los estadios con mejor ambiente del fútbol español.

Ni siquiera en los años más complicados el club perdió el apoyo de su gente. La hinchada acompañó al equipo de manera masiva tanto en casa como fuera, convirtiéndose en uno de los motores emocionales del ascenso.

La comunión entre grada y plantilla fue absoluta desde el inicio de la temporada y terminó explotando en una celebración histórica tras confirmarse el regreso a Primera.

Estabilidad institucional tras años de caos

El ascenso también simboliza la recuperación institucional de una entidad que durante años vivió situaciones límite. La llegada de la nueva propiedad encabezada por Sebastián Ceria aportó estabilidad y permitió trabajar con una estructura deportiva mucho más sólida.

La dirección deportiva liderada por Chema Aragón acertó tanto en el mercado de verano como en invierno, construyendo una plantilla competitiva y equilibrada pese a las lesiones y las salidas importantes sufridas durante el curso.

Después de años marcados por proyectos fallidos y una enorme incertidumbre económica, el Racing vuelve a mirar al futuro con ambición.

Un histórico vuelve a la élite

El regreso del Racing de Santander supone además una gran noticia para el fútbol español. La Primera División recupera a uno de sus clubes históricos, con una afición fiel y una cantera que históricamente ha producido futbolistas importantes.

Santander vuelve a celebrar fútbol de élite 14 años después. Y lo hace con un equipo reconocible, ofensivo y respaldado por una ciudad que nunca dejó de creer. El Racing ya está de vuelta.