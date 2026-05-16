Un vendaval azulgrana fulmina al Atlético en la final de la Copa de la Reina

El Barcelona volvió a demostrar este sábado que no tiene rival en el fútbol español. El conjunto azulgrana conquistó su duodécima Copa de la Reina, la tercera consecutiva, tras imponerse con autoridad al Atlético de Madrid (3-1) en la final disputada en el Estadio de Gran Canaria.

Los goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo dejaron prácticamente resuelto el encuentro antes del descanso. La noruega Vilde Bøe Risa maquilló el resultado en la segunda mitad para un Atlético que nunca logró discutir el dominio culé.

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Un vendaval azulgrana desde el inicio

El equipo de Pere Romeu salió decidido a monopolizar el balón desde el primer minuto. El Atlético, planteado con un esquema más conservador por Víctor Martín Herrera, trató de resistir mediante presión en campo propio y rápidas transiciones, pero pronto quedó claro que las rojiblancas necesitarían algo más que orden defensivo para contener al campeón.

Las madrileñas avisaron primero con un par de contragolpes aislados, pero el Barcelona no tardó en imponer su ley. Claudia Pina abrió el marcador superado el ecuador de la primera mitad con uno de sus ya clásicos disparos con rosca tras recoger un balón suelto en el área.

El tanto abrió definitivamente la brecha. Apenas seis minutos después llegó el segundo, obra de Brugts, que remató con el rostro un centro desde la derecha. Poco después, Salma Paralluelo aprovechó un error defensivo de Fiamma para empujar el tercero y dejar sentenciada la final antes del descanso.

⚽️ Salma Paralluelo aprovecha la falta de contundencia de la defensa colchonera y hace el 3-0 que encarrila el triunfo del Barçapic.twitter.com/wFSN8JJqwv — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) May 16, 2026

El Atlético reaccionó demasiado tarde

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. El Barcelona continuó dominando y estuvo cerca de ampliar la goleada con dos balones al larguero, uno de Patri Guijarro y otro de Ona Batlle.

El Atlético trató de reaccionar con cambios ofensivos y encontró algo de esperanza en un potente disparo lejano de Bøe Risa que sorprendió a Cata Coll y recortó distancias en el minuto 58.

Sin embargo, el empuje rojiblanco nunca puso realmente en peligro el triunfo azulgrana. Pere Romeu movió el banquillo para controlar el partido y dio entrada incluso a Aitana Bonmatí, ovacionada por el público en Las Palmas.

Dominio absoluto en España

El encuentro terminó con tensión, varias amonestaciones y un Atlético incapaz de acercarse en el marcador pese a las intervenciones de su guardameta Lola Gallardo, que evitó una derrota más abultada.

Con esta victoria, el Barcelona suma ya tres títulos esta temporada y reafirma su hegemonía absoluta en el fútbol nacional. Las azulgranas continúan acumulando trofeos y elevan a doce su palmarés en la Copa de la Reina, una cifra histórica que refleja la enorme distancia competitiva respecto al resto de equipos españoles.