Lobo Diarte: delantero, cantante y poeta

Nuestro protagonista de hoy, destacado delantero de los años 70 y 80, vivió siempre de la pelotita, pero hizo curiosas incursiones artísticas, primero en la canción, mientras se hallaba en la cresta de la ola, y mucho más tarde en la poesía. Se llamaba Carlos, pero todos le decían Lobo. En su momento fue el mayor traspaso pagado entre dos clubes españoles, pues al Valencia le costó la broma 60 millones de pesetas de 1976, abonados religiosamente al Real Zaragoza, que había importado a semejante alhaja con tan solo 20 primaveras. A sus 22 años parecía que había llegado a lo más alto, pero no tardarían en empezar a torcerse las cosas para este ariete arrollador, al que algunos definen como el mejor futbolista nacido en Paraguay, y eso que los hubo muy buenos, desde el mítico Arsenio Erico hasta su compañero Nino Arrúa o los más recientes Julio César Romero Romerito o Roque Santa Cruz.

En un barrio de Asunción...

Carlos Martínez Diarte nace en Asunción el 26 de enero de 1954. Eran de familia ocho hermanos, y su padre se dio el piro cuando él tenía solamente dos años, teniendo que ser la madre quien sacase tan abundante prole adelante. Carlitos despuntó muy pronto en el fútbol, debutando con Olimpia a los 16 años, pero ya formado físicamente para medirse a defensas curtidos, hechos y derechos, pues va a alcanzar 187 centímetros de estatura y el muy respetable peso de 81 kilos.

Por su larga y rápida zancada, y su ambición para buscar el gol, un compañero le puso el mote de Lobo, y demostró muy pronto su voracidad en el área. El campeonato guaraní ya le quedaba pequeño, y a punto de cumplir los 20, y a cambio de 5,7 millones de pesetas, se fue para Zaragoza, plaza donde ya brillaba su compatriota Arrúa.

Con los ‘Zaraguayos’

El Lobo no tardó en debutar con los maños, desplazando como ariete a otro guaraní, Felipe Ocampos. Aquel curso 73-74, ya avanzado, no le vio aún en plena forma, pero sí la campaña siguiente —38 encuentros y 14 goles—, en la que el cuadro aragonés de Los Zaraguayos se clasificó en segunda posición tras el campeón Real Madrid, dándose incluso el gustazo de batir a los merengues por un contundente 6-1 cuando estos ya se habían coronado, el 30 de abril de 1975, en partido televisado.

La 75-76 fue aún mejor, con 21 tantos en 33 partidos, que le convertían en uno de los hombres de moda del fútbol español. Incluso se permitió el lujo de hacerle un hat-trick al Barça en un partido loco disputado en La Romareda el 4 de enero de 1976, y que terminó con un insólito 4-4. De él dijeron que aquel domingo había estado "valiente, combativo, rápido e inspirado". 60 millones va a desembolsar el Valencia por sus servicios meses más tarde, batiendo todos los récords existentes hasta la fecha. En el Zaragoza su ficha anual apenas superaba el millón de pesetas, mientras que en el conjunto ché iba a cobrar cuatro veces más, aparte de un sueldazo mensual de 35.000 pelas y las correspondientes primas si los resultados acompañaban. Y lo que le acompañaba también era cierta fama de Don Juan…

En Valencia: de más a menos

Era aquel un Valencia teóricamente de ensueño —"galáctico", avant la lettre—, a las órdenes de otro ilustre guaraní, Heriberto Herrera. El presidente Ramos Costa echó ese verano literalmente la casa por la ventana y se trajo para Mestalla, aparte del Lobo, nada menos que a Mario Alberto Kempes —que se consagraría definitivamente en España, a la espera de alcanzar la inmortalidad en el Mundial de Argentina—, Carrete, Castellanos y Juan Carlos, haciendo trizas el mercado. Los chés partían en el grupo de favoritos, junto a los inevitables Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Según el propio Diarte, sus antepasados eran vascos, y por esa razón no ocupaba plaza de extranjero (reservadas a Kempes y al holandés Johnny Rep), aunque no es necesario conocer a fondo las leyes de la genética de Mendel para deducir en su caso un intenso proceso de mestizaje…

Comenzó la Liga 76-77 como un tiro, marcando 11 goles (tres de ellos desde el punto de penalti) en las siete primeras jornadas. Y poco después, El Lobo va a descubrir otra faceta suya al público español, pues debutará ante las cámaras de TVE como cantante. Como cantante melódico, para más señas, y no en un programa de variedades cualquiera, sino en el mismísimo Especial de Fin de Año, y bajo la batuta de un realizador tan emblemático como el rumano Valerio Lazarov. El Rey del Gol y el Rey del Zoom. Esa Nochevieja Diarte canta Tú volverás. Traje oscuro, camisa de grandes cuellos desabrochada, insinuando —cómo no— pecho lobo, pantalones acampanados… Una imagen asimilable a la de cantantes de moda como Camilo Sesto, Lorenzo Santamaría o Miguel Gallardo. No tenía mucha voz, pero tampoco desafinaba demasiado. En el mismo programa actuó también el extremo brasileño del Atlético de Madrid, e igualmente oriundo, Heraldo Becerra, que fallecería solo unos meses más tarde en Argentina, en accidente de tráfico.

Pero a partir de ahí las cosas comenzarán a ir mal para el jugador paraguayo en el Valencia. Su gran racha goleadora llega a su fin (aun así, acabará la temporada 76-77 con 16 goles en 31 partidos), y una grave lesión de ligamentos le deja fuera de combate durante un tiempo. Y cuando regrese a los terrenos de juego, ya nada volverá a ser como antes. Había engordado, y sus relaciones con el nuevo técnico, Marcel Domingo, no eran precisamente idílicas. La magia se había evaporado. Siguió siendo titular al lado de un Kempes que al finalizar el curso 77-78 se proclamaría Pichichi y máximo artillero en el Campeonato Mundial celebrado en su país, pero Diarte ya no veía puerta, atravesaba un eclipse total de gol. En esa campaña va a disputar 26 encuentros, anotando únicamente cuatro tantos.

Salamanca, Sevilla, Francia... y de nuevo Valencia

En la siguiente las cosas continuarían igual. El Lobo había perdido sus colmillos: 35 partidos y tres tristes dianas… Tal vez un cambio de aires le viniera bien, y como el Valencia ya tenía en sus filas al Matador ("No diga Kempes, diga gol"), le agradecieron los servicios prestados y se despidieron de él. Se fue a una entidad modesta, la Unión Deportiva Salamanca, y allí empezó a sentirse de nuevo futbolista. Sus cifras con los de El Helmántico fueron discretas —34 presencias y 9 tantos—, pero el potencial ofensivo de los charros también era bastante menor, y nadie pareció escandalizarse. Y a Diarte la experiencia le sirvió para subir un peldaño, pues el Betis se lo llevó para el Villamarín.

En Sevilla cumpliría tres temporadas vestido de verdiblanco, al lado de los Esnaola, Gordillo o Cardeñosa… Muy buenas las dos primeras —con 15 y 18 tantos, respectivamente— y flojita la última, con menor participación en el equipo y escasa puntería (solamente cinco goles entre todas las competiciones). Y ya con casi treinta años se va a marchar a Francia, donde militará en un Saint-Étienne venido a menos.

Una vez retirado prueba suerte como entrenador, pero no le irá demasiado bien, ni en el Atlético de Madrid B (96-97), ni en su viejo conocido Salamanca (98-99, tan solo nueve partidos), ni tampoco en el Nàstic de Tarragona, ya en nuestro siglo, durante la campaña 2001-02. Será incluso, durante una breve etapa, seleccionador de Guinea Ecuatorial.

Se establece finalmente en Valencia, con su familia, y allí cultivará una nueva faceta, la de escritor de versos, hasta llegar a tener casi 200 poemas registrados. Una vida tranquila, lejos del oropel de la fama y la popularidad, que truncará una cruel enfermedad que se lo lleva en plena juventud, con tan solo 57 años, el 29 de junio de 2011. El Lobo Diarte, un magnífico futbolista y un delantero muy completo, que tal vez se quedó a medio camino. Sin embargo, sus 111 goles en 306 partidos en la élite no son guarismos que estén al alcance de cualquiera…