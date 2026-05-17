Mourinho reconoce los contactos con el Real Madrid

José Mourinho no evitó pronunciarse de nuevo al respecto de su futuro. Después de la victoria ante el Estoril por 1-3, el portugués reconoció que existen conversaciones entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Por parte del Real Madrid, de momento no tengo nada, pero obviamente, repito, ninguno de nosotros es tonto, lo único que está ocurriendo en este momento son conversaciones entre Jorge Mendes y el Real Madrid y su directiva", aseguró en sus declaraciones.

Mourinho quiso puntualizar que no ha firmado con el Real Madrid, no tiene contrato ni oferta, "no tengo nada": "Lo único que tengo, y no lo voy a negar, es que mi agente me habló, no el Real Madrid, y me dijo: 'Ojo, puede haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos'. Ok, esperemos".

Sin embargo, el técnico luso también habló sobre la oferta que tiene encima de la mesa para permanecer en el Benfica, club con el que tiene firmada la vinculación hasta 2027: "Ahora mismo es casi seguro que me quedaré en el Benfica, porque tengo contrato y una oferta que aún no he visto, pero mi agente me dijo que era una oferta excelente".

🗣️ José Mourinho: "La única cosa que tengo en mano es la propuesta del Benfica, que yo no he visto pero me dice Mendes que es muy buena, yo no he hablado con nadie del Real Madrid ni con Florentino Pérez. La próxima semana debo decidir mi futuro." pic.twitter.com/tl89rFb1EC — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 16, 2026

Por último, rebajó expectativas y transmitió calma: "Puede que al final no haya nada. En este momento tengo contrato con el Benfica, tengo una propuesta del Benfica y tengo un plazo para decidir. Tranquilo".