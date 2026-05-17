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Fútbol

Multifútbol: el descenso y Europa al rojo vivo

Griezmann juega su último partido en el Metropolitano mientras la gloria de Europa y el drama del descenso se deciden en 90 minutos de infarto.

Griezmann juega su último partido en el Metropolitano mientras la gloria de Europa y el drama del descenso se deciden en 90 minutos de infarto.
El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, durante un partido con el Atleti. | EFE

El día del juicio final en LaLiga. Este domingo el fútbol español vive su tarde más intensa con una jornada unificada donde el cielo de Europa y el infierno del descenso se cruzan en 90 minutos de pura locura.

Minuto 18

ELCHE 1-0 GETAFE

GOOOOOOOL, golazo de Víctor Chust para adelantar al Elche y agitar la zona baja de la clasificación
Gol Minuto 17

OVIEDO 0- 1 ALAVÉS

GOOOOOOOOL DE TOÑO MARTÍNEZ, gol del Alavés que le da algo de aliento en estos últimos partidos
Gol Minuto 14

SEVILLA 0-1 REAL MADRID

GOOOOOL DE VINICIUS para adelantar al Real Madrid en Sevilla
Minuto 10

Ahora que parece que hay algo de paz en los estadios podemos recordar el homenaje que le ha hecho el Athletic de Bilbao a Ernesto Valverde... pelos de punta si me preguntan
Gol Minuto 8

REAL SOCIEDAD 1 – 1 VALENCIA

Gooooool de Javi Guerra, empata el partido en Anoeta.
Gol Minuto 4

ATHLETIC 0- 1 CELTA

Gooooool del Celta, gol de Williot Swedberg.

Gol Minuto 2

REAL SOCIEDAD 1 – 0 VALENCIA

Gol de Aihen Muñoz a pase de Elustondo.
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SALTAN LOS JUGADORES A LOS DIFERENTES TERRENOS DE JUEGO DE LALIGA. Va a arrancar en nada la jornada casi unificada, recordemos que el Barça-Betis se juega luego a las 21:15h

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HOMENAJES EN DIFERENTES CAMPOS DE ESPAÑA POR LAS DESPEDIDAS DE JUGADORES Y ENTRENADORES. Recordemos que se van de LaLiga Valverde, Elustondo o Griezmann.
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No podemos pasar por alto tampoco las lágrimas con las que ha llegado Antoine Griezmann al estado Metropolitano... recordemos, su último encuentro como local con el Atlético de Madrid
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Y dos equipos que se lo juegan todo en un duelo directo son el RCD Mallorca y el Levante que juegan por todo en Alicante. Recordemos que están empatados a 39 puntos rozando el descenso... Jugarán con:

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Y si hablamos de los equipos que se están jugando el descenso tenemos que hablar del Alavés que tiene un partido importantísimo ante el Oviedo en el que saldrá con
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Por su parte, otro de los partidos que viviremos a partir de las 19h es el Sevilla-Real Madrid, en el que el conjunto blanco no se juega mucho pero el Sevilla se lo juega todo... Los de Arbeloa parten con Mbappé, que ha sido objeto de polémica en los últimos días, como titular
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De momento yo puedo avanzaros que jugará de titular en el Metropolitano y además será el capitán rojiblanco ante el Girona en una jornada en la que se juegan el tercer puesto.
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Sin poder olvidar que esta tarde será el último encuentro que Antoine Griezmann jugará como local con el Atlético de Madrid... ¿cómo le recibirá la afición colchonera?
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Europa y el descenso están al rojo vivo con poco menos de 20 puntos de diferencia entre el quinto y el 19º.
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Buenas tardes, saludos cordiales, les saluda Belén Lázaro en una tarde en la que vamos a hablar muuucho de fútbol.

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