Multifútbol: el descenso y Europa al rojo vivo

El día del juicio final en LaLiga. Este domingo el fútbol español vive su tarde más intensa con una jornada unificada donde el cielo de Europa y el infierno del descenso se cruzan en 90 minutos de pura locura.
ELCHE 1-0 GETAFE
GOOOOOOOL, golazo de Víctor Chust para adelantar al Elche y agitar la zona baja de la clasificación
OVIEDO 0- 1 ALAVÉS
GOOOOOOOOL DE TOÑO MARTÍNEZ, gol del Alavés que le da algo de aliento en estos últimos partidos
SEVILLA 0-1 REAL MADRID
GOOOOOL DE VINICIUS para adelantar al Real Madrid en Sevilla
Ahora que parece que hay algo de paz en los estadios podemos recordar el homenaje que le ha hecho el Athletic de Bilbao a Ernesto Valverde... pelos de punta si me preguntan
El pasillo a 𝐄𝐫𝐧𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞.
⚽ Nadie se ha querido perder este homenaje al entrenador que ha marcado historia en el @AthleticClub.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lojOWqeDtP— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 17, 2026
REAL SOCIEDAD 1 – 1 VALENCIA
Gooooool de Javi Guerra, empata el partido en Anoeta.
ATHLETIC 0- 1 CELTA
Gooooool del Celta, gol de Williot Swedberg.
REAL SOCIEDAD 1 – 0 VALENCIA
Gol de Aihen Muñoz a pase de Elustondo.
SALTAN LOS JUGADORES A LOS DIFERENTES TERRENOS DE JUEGO DE LALIGA. Va a arrancar en nada la jornada casi unificada, recordemos que el Barça-Betis se juega luego a las 21:15h
HOMENAJES EN DIFERENTES CAMPOS DE ESPAÑA POR LAS DESPEDIDAS DE JUGADORES Y ENTRENADORES. Recordemos que se van de LaLiga Valverde, Elustondo o Griezmann.
No podemos pasar por alto tampoco las lágrimas con las que ha llegado Antoine Griezmann al estado Metropolitano... recordemos, su último encuentro como local con el Atlético de Madrid
Una imagen que rompe 🥺💔
Antoine Griezmann y sus lágrimas antes de jugar su último partido en el Metropolitano 🌟🇫🇷#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/aDRMpdQX2s— DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026
Y dos equipos que se lo juegan todo en un duelo directo son el RCD Mallorca y el Levante que juegan por todo en Alicante. Recordemos que están empatados a 39 puntos rozando el descenso... Jugarán con:
𝐒Ó𝐍 𝐄𝐋𝐒 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒
❤️🖤❤️🖤❤️ pic.twitter.com/uAGjUZfcYZ— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 17, 2026
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @RCD_Mallorca!#YoCreo 💙❤️#LevanteUDMallorca pic.twitter.com/e2h3emMWgR— Levante UD (@LevanteUD) May 17, 2026
Y si hablamos de los equipos que se están jugando el descenso tenemos que hablar del Alavés que tiene un partido importantísimo ante el Oviedo en el que saldrá con
👥 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎𝐒 🆚 @RealOviedo #LALIGAEASPORTS#RealOviedoAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/YAJIcSUczG— Deportivo Alavés (@Alaves) May 17, 2026
Por su parte, otro de los partidos que viviremos a partir de las 19h es el Sevilla-Real Madrid, en el que el conjunto blanco no se juega mucho pero el Sevilla se lo juega todo... Los de Arbeloa parten con Mbappé, que ha sido objeto de polémica en los últimos días, como titular
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 17, 2026
🆚 @SevillaFC
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/VvmD0TrfVe
De momento yo puedo avanzaros que jugará de titular en el Metropolitano y además será el capitán rojiblanco ante el Girona en una jornada en la que se juegan el tercer puesto.
XI ❗❕ pic.twitter.com/IqNeMGqh2K— Atlético de Madrid (@Atleti) May 17, 2026
Sin poder olvidar que esta tarde será el último encuentro que Antoine Griezmann jugará como local con el Atlético de Madrid... ¿cómo le recibirá la afición colchonera?
Europa y el descenso están al rojo vivo con poco menos de 20 puntos de diferencia entre el quinto y el 19º.
Buenas tardes, saludos cordiales, les saluda Belén Lázaro en una tarde en la que vamos a hablar muuucho de fútbol.