Acuerdo total: Mourinho da el 'sí, quiero' al Real Madrid y vuelve al banquillo trece años después

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo verbal con José Mourinho a la espera de la firma de los documentos, según ha confirmado Libertad Digital. Las fuentes consultadas por el periódico han asegurado que el acuerdo está cerrado y el luso vuelve al 99,9%, el 0,1% se completará cuando se formalice.

Las fuentes consultadas han asegurado que Florentino Pérez ha contactado esta mañana de lunes con el representante Jorge Mendes y el presidente ha dado el sí a las condiciones que exigía Mourinho para su vuelta al banquillo del Real Madrid. El anuncio oficial de su llegada al banquillo y su presentación serán después del Real Madrid-Athletic Club.

Esas condiciones son: un contrato con la entidad blanca de dos años de duración, aterrizar en la capital madrileña con su propio staff y solo hablará con los periodistas en las ruedas de prensa que sean obligatorias y, exclusivamente, de asuntos deportivos referidos al primer equipo.

🚨🚨 Y TERMINO DE CONTAROS EL REAL MADRID - MOURINHO 🚨🚨 Todo acordado. Todo cerrado. Mourinho vuelve al Madrid 99,9%. El 0,1 es porque tiene que firmar el contrato, una formalidad. Esta mañana ha llamado Florentino Pérez a Jorge Mendes. El presidente del Real Madrid ha… https://t.co/b6WY5ABdWz pic.twitter.com/XFfiSUJqgb — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) May 18, 2026

Un mes para cerrar la operación

Los primeros contactos entre la entidad blanca y el luso comenzaron hace varias semanas y así se fue contando en Libertad Digital. El pasado 17 de abril, Florentino Pérez se puso en contacto con Jorge Mendes y comunicó al agente portugués que iba a telefonear personalmente a Mourinho para expresarle su deseo de recuperarlo como entrenador.

La llamada se produjo al día siguiente y Florentino insistió personalmente en la idea del regreso. Ante la negativa inicial de Mourinho, el presidente madridista solicitó una reunión cara a cara con el técnico. Finalmente, la conversación se produjo a través de una videollamada de aproximadamente una hora.

Después de esta cumbre fue cuando Florentino comenzó a valorar las exigencias de Mourinho para poder cerrar la operación. Es cierto que el proceso de contratación se paralizó por las elecciones convocadas en el Real Madrid, pero ya está todo acordado. El nuevo entrenador del Benfica será Marco Silva, que ha aceptado rebajar casi a la mitad su salario del Fulham.