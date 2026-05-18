El portero del Real Madrid se convierte en copropietario del club extremeño a través de la plataforma NXTPLAY, en una operación que refuerza la tendencia de futbolistas en activo invirtiendo en el fútbol español.

Thibaut Courtois se ha sumado a la creciente lista de futbolistas que dan el salto del césped a los despachos y ha entrado en el accionariado del CD Extremadura como copropietario, en una operación vinculada a la plataforma de inversión deportiva NXTPLAY, que él mismo cofundó junto a Gonzalo Vila. El movimiento llega en un momento especialmente simbólico para el club de Almendralejo, que acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, consolidando uno de los crecimientos más acelerados del fútbol español reciente.

Una operación ligada al crecimiento deportivo del Extremadura

La entrada de Courtois en el proyecto se ha cerrado tras casi un año de conversaciones, coincidiendo con el notable impulso deportivo del club, que ha encadenado cuatro ascensos seguidos y se encuentra en plena fase de consolidación institucional.

Desde la entidad extremeña se subraya que la llegada de NXTPLAY supone un refuerzo estratégico para un proyecto que busca seguir creciendo y acercarse al fútbol profesional en los próximos años, sin alterar la estructura de liderazgo actual encabezada por su presidente. El guardameta belga se incorpora así como copropietario junto a la dirección del club, en una operación que también refuerza el papel de la plataforma como actor emergente en la inversión deportiva internacional.

Courtois amplía su papel como inversor en el fútbol

Con este movimiento, Courtois refuerza su perfil más allá del terreno de juego y consolida su apuesta por la gestión deportiva a través de NXTPLAY, que ya había entrado previamente en el capital del Le Mans FC, club francés que también ha logrado ascender esta temporada.

La coincidencia de ascensos en ambos proyectos ha sido destacada por la propia entidad como un síntoma del "modelo de crecimiento" que impulsa la plataforma, centrado en clubes con potencial de desarrollo y estructuras en expansión. El portero del Real Madrid se suma así a una tendencia cada vez más habitual en el fútbol europeo, donde jugadores en activo o recientemente retirados participan en la propiedad o gestión de clubes.

Un proyecto con ambición y discurso de crecimiento

El CD Extremadura ha celebrado la incorporación como un paso importante en su hoja de ruta deportiva e institucional, en un momento que consideran clave tras su salto de categoría. Desde el entorno del proyecto se insiste en la "ambición" y la "visión global" de los nuevos inversores, que llegan con la intención de acompañar el crecimiento del club sin romper la estructura existente, sino acelerando su evolución.

✍️ 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝘁 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗼𝗶𝘀 y 𝗡𝗫𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 se convierten en copropietarios del CD Extremadura. La plataforma de inversión deportiva cofundada por el guardameta belga entra en el accionariado del club, que firma una temporada histórica con su cuarto ascenso consecutivo… pic.twitter.com/iPCDMxeqT8 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) May 18, 2026

Courtois, por su parte, ha defendido la inversión en proyectos "auténticos", con potencial y bases sólidas, destacando el trabajo realizado por la entidad extremeña en los últimos años y su afición como uno de los pilares del proyecto.