El Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal

Dani Carvajal dejará el vestuario blanco a final de la presenta temporada. Así lo ha comunicado el Real Madrid a través de su página web. Desde el club se ha mostrado su agradecimiento al futbolista así como su cariño a quien a definido como "una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial".

Desde su llegada a la entidad blanca en el año 2002 pone y punto y final a su trayectoria después de haber defendido la camiseta durante 23 temporadas, de ellas, diez en la cantera y trece en el primer equipo. En todo este tiempo ha logrado 27 títulos entre los que se encuentran seis Copas de Europa, seis Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Además, Carvajal se ha convertido en uno de los cinco jugadores de toda la historia que ha logrado seis Copas de Europa, formando parte "de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia".

Comunicado Oficial: Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026

El internacional español ha disputado en total 450 partidos y ha marcado 14 goles y repartido 65 asistencias con el conjunto blanco, mientras que con la selección ha jugado 51 partidos. Con España también ha sido campeón, primero en la Liga de Naciones en 2023 y un año más tarde en la Eurocopa.

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.

Palabras del presidente

Para Florentino Pérez, "Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa".

Por último, el Real Madrid ha deseado a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.