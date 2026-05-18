Voy a ser muy contundente. El máximo goleador de la historia de un club es leyenda. El jugador que te marca dos goles en una final de la Europa League es leyenda. El jugador que ha jugado mejor al fútbol es leyenda. Y por esas y muchas más razones, Antoine Griezmann es leyenda del Atlético de Madrid. No hay dudas sobre ello. Es empírico y científico y al que no le guste, él o ella verán. A mí, desde luego, que no me coloquen en ese lado de la historia.

Porque Griezmann se equivocó en su día, ya lo sabemos todos y lo sabe él mismo, por eso anoche pidió perdón de nuevo, pero los hay que no se llegaron a ir, que son leyenda, que para muchos son ídolos del club y, sorpresa, si les llegan a dejar se hubiesen ido al Real Madrid. Apunten esta y repasen. Es fácil saber quiénes fueron. Repito, si les dejan acaban en el Real Madrid. Echen un ojo a la hemeroteca.

Fuera de debates, para mí absurdos, Antoine Griezmann es el mejor jugador de la historia del Atlético... que yo haya visto. Remarco esto último porque es evidente que no puedo hablar de gente como Escudero, Luis Aragonés, Gárate, Adelardo y compañía. Tengo 39 años casi y si me toca elegir al jugador más completo me quedo sin duda con Griezmann. Es el jugador total. El jugador perfecto. Ataca y defiende. Tiene sacrificio. Entiende el fútbol como un 10, pero marcó goles como un 9 o un 7. Y ojo, se tira al suelo y defiende como un 3, un 4 o un 5. Es el jugador que yo tendría siempre en mi equipo y por tanto es lo mejor que he visto en la historia, en mi historia, del Atlético de Madrid.

Por otro lado, un matiz y aquí voy a ser todavía más contundente. Llamar gafe a Griezmann es una de las mayores paletadas y tonterías que he leído y escuchado en décadas. Así de claro. Europa League, Supercopa de Europa y Supercopa de España. Campeón del mundo como jugador rojiblanco. Hay jugadores del Atlético que no han ganado nada y aun así por lo que hicieron por el club son considerados leyenda. Si solo contamos títulos importantes se caen muchas leyendas y eso no es Atlético de Madrid. Griezmann es leyenda y al que no le guste tendrá que aguantarse porque si 70.000 personas anoche en el Metropolitano se quedaron para ver a Antoine, por algo será. Lo dijo Simeone y también lo pienso yo. Eres leyenda Antoine y eso ya no te lo quita nadie.

Respecto a Simeone, ayer el argentino anunció que seguirá. Sinceramente pensaba que saliendo bien o mal la temporada, Simeone se iba. De verdad que lo pensaba. Me alegro de haberme equivocado. Quiero verle si Apolo da el impulso que se necesita. Que al menos no tengamos esa duda de qué hubiese hecho. A ver si Apolo y él responden porque sigo pensando que él es lo mejor para el Atlético de Madrid.

Para terminar y en esta mi última columna post Metropolitano os dejo el mensaje de siempre. Alejaos de pupistas y de gente que vive continuamente amargada. El último ejemplo lo hemos visto con el estreno de la nueva segunda equipación colchonera. Se recuperó el escudo gracias a la afición, pero adivinad qué tipo de perfil de Twitter sigue criticando. No fallan. Ahora la nueva queja es pedir escudo no monocromático. Chico, que es la segunda equipación. Tranquilidad. Estáis abonados a la queja. Vivir así debe ser horrible. No lo hagáis.

En conclusión, gracias Antoine, porque yo seré uno de esos que dirá con mucho orgullo la siguiente frase: "Yo vi jugar a Antoine Griezmann". Merci.