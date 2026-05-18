Duro palo para España de cara al Mundial: Fermín se lesiona y no irá

Dura baja para España en el Mundial a pocas semanas de empezar. Fermín se ha roto el dedo de un pie y no irá al campeonato que se celebrará en territorio norteamericano. Es una baja importante para el equipo de Luis de la Fuente.

Así lo contaba el Barcelona:

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.

Con esta baja, España pierde un jugador rápido, con gol y con mucha capacidad de desborde. De la Fuente tendrá que buscar un recambio ante esta mala situación, ya que a esta baja se suma la de otro jugador, Barrenetxea.

Por otro lado, noticias en el Barcelona. El entrenador del conjunto culé oficializará a comienzos de esta semana el acuerdo que le vinculará a la entidad azulgrana durante las próximas cuatro campañas. Tras haberlo adelantado de forma verbal la semana pasada ante los medios de comunicación, el preparador germano rubricará el documento que asegura su estancia en la Ciudad Condal, consolidando así el proyecto deportivo que ha devuelto la senda del triunfo a la institución. La firma tendrá lugar en el despacho presidencial, bajo la atenta mirada del actual máximo mandatario interino, Rafa Yuste, en un evento de carácter estrictamente privado.

Con este trámite burocrático, la entidad da por culminada de manera exitosa una campaña en la que se han alzado con dos títulos de suma importancia. La consecución del campeonato regular y del torneo disputado a principios de año ha devuelto la sonrisa a los aficionados. Como paso previo a estampar su rúbrica en el nuevo contrato, el estratega participará en un acto simbólico de gran calado institucional. Junto al mencionado mandatario y al primer capitán de la plantilla, Ronald Araújo, hará entrega de los trofeos conquistados al museo del club, ubicándolos en el denominado Barça Immersive Tour para el disfrute de los seguidores.