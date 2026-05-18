EEUU da luz verde a cinco millones de exenciones de visado para el Mundial 2026

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha confirmado este lunes un incremento masivo en las solicitudes de entrada al país norteamericano con motivo de la inminente celebración de la Copa del Mundo de fútbol. En concreto, las autoridades han procesado ya millones de peticiones de ciudadanos procedentes de países clasificados para el torneo internacional que disfrutan de acuerdos de exención de visado turístico.

De acuerdo con los datos oficiales facilitados por la agencia federal, desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026 se han recibido más de 5,9 millones de solicitudes a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Este mecanismo burocrático ha derivado en la aprobación de más de cinco millones de permisos para viajeros que desean asistir al multitudinario evento deportivo.

El desglose demográfico ofrecido por la CBP sitúa a varios aliados tradicionales de Washington a la cabeza de estas autorizaciones. El Reino Unido lidera ampliamente la estadística con más de 1,2 millones de peticiones aceptadas. A continuación se sitúan naciones europeas como Francia y Alemania, que suman más de 570.000 y 530.000 aprobaciones, respectivamente. Por su parte, la afluencia asiática estará encabezada por Japón, con medio millón de permisos, y Corea del Sur, que supera los 320.000 trámites favorables.

Las autoridades migratorias también han querido destacar la eficacia de sus sistemas de agilización fronteriza. De los casi seis millones de solicitudes totales, más de 1,6 millones se gestionaron a través del programa Viajeros de Confianza (TTP). Esta plataforma proporciona alternativas tecnológicas para que la revisión de los perfiles se realice de una manera mucho más eficiente y anticipada, evitando así el colapso en los aeropuertos.

Con el objetivo de garantizar el orden durante la competición, el organismo ha habilitado herramientas específicas de información. Se recomienda encarecidamente a los visitantes extranjeros que consulten el apartado dedicado al campeonato en la página web institucional. Además, resulta fundamental revisar la guía elaborada junto a los organizadores, bautizada como Know Before You Go, para evitar cualquier contratiempo legal.

Para modernizar la atención al usuario, desde el pasado mes de abril se encuentra operativo el asistente virtual COMPASS. Esta herramienta permite resolver al instante las dudas más frecuentes sobre los requerimientos aduaneros, facilitando los preparativos de los miles de aficionados.

La previsión del Gobierno abarca también el control del tráfico aéreo privado. El comunicado subraya que ya se están implementando planes de contingencia para gestionar el aumento de vuelos chárter internacionales. En este sentido, se ha recordado a los pilotos y operadores la obligación estricta de cumplir con todos los estándares nacionales tanto a su llegada como en la partida.

El torneo, que dará comienzo el próximo 11 de junio, se desarrollará bajo un marco de estricto cumplimiento de la ley. Pese a las presiones de la izquierda mediática ante el refuerzo de los controles fronterizos impulsados por la Administración de Donald Trump desde 2025, el Ejecutivo estadounidense mantiene su compromiso con la seguridad nacional. De este modo, se aplicarán las medidas necesarias para identificar a quienes se encuentren en el país en situación irregular, garantizando que el torneo transcurra con las máximas garantías del Estado de Derecho.