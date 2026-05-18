El Camp Nou despide entre lágrimas a Lewandowski: "La misión está completada"

Robert Lewandowski puso este domingo el punto final a su etapa como jugador del Barcelona con una despedida cargada de emoción en el Spotify Camp Nou. El delantero polaco, que había anunciado el sábado que no continuaría en el club azulgrana, disputó ante el Betis su penúltimo partido como futbolista culé y recibió el reconocimiento de la afición, de sus compañeros y del propio club.

El atacante, de 37 años, salió como titular en el encuentro después de que el técnico Hansi Flick avanzara en la previa que quería darle protagonismo en una cita marcada por su adiós. Durante toda la tarde, el estadio coreó su nombre y respondió con aplausos a cada una de sus intervenciones sobre el césped.

Lewandowski correspondió al cariño de la grada levantando el brazo, señalándose el escudo y el corazón y saludando continuamente a los aficionados. Aunque no logró marcar ante el Betis, el polaco volvió a dejar una imagen de compromiso y entrega en su último partido con la camiseta azulgrana en el Camp Nou.

Una despedida entre aplausos y lágrimas

El momento más emotivo llegó en el minuto 84, cuando Flick decidió sustituirle. Lewandowski abandonó el terreno de juego entre lágrimas mientras recibía los abrazos de sus compañeros y del cuerpo técnico. La grada del Spotify Camp Nou se puso en pie para despedir al delantero, que también recibió el aplauso de los jugadores del Betis.

Las lágrimas de 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕 𝑳𝒆𝒘𝒂𝒏𝒅𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊. 👏 En pie todo el 𝑪𝒂𝒎𝒑 𝑵𝒐𝒖 para despedir al delantero polaco. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/D5ndnUygow — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 17, 2026

Tras el encuentro, la plantilla azulgrana le manteó sobre el césped y le hizo un pasillo de honor. El presidente en funciones del Barcelona, Joan Laporta, le entregó un escudo del club en un acto que también estuvo marcado por la emoción.

Lewandowski estuvo acompañado sobre el césped por su mujer y sus hijas en una despedida que reunió a miles de aficionados en el estadio azulgrana. Además, desde la grada se desplegó una pancarta con el mensaje: "Robert, contigo empezó todo".

El discurso de Lewandowski

El último adiós de Robert Lewandowski a la afición culer 🎤🥹 pic.twitter.com/CJ3yVrcL3z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2026

Después del homenaje, el delantero tomó la palabra para dirigirse a la afición y agradecer el apoyo recibido durante sus cuatro temporadas en el club.

"Muchas gracias por venir hoy, es un día muy emocionante. Es algo muy emocionante y muy difícil. Cuando vine, sabía que el club era grande, pero con vuestro cariño ha sido increíble", afirmó el futbolista.

Lewandowski también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, entrenadores y trabajadores del Barcelona. "Desde el primer día me sentí en Barcelona y en este campo como en casa. Gracias a los compañeros, a los entrenadores y a todos los trabajadores del club. Ha sido un honor jugar en este club", señaló.

El delantero cerró su intervención con una frase que fue respondida con una ovación por parte de la grada: "Hoy me despido, pero siempre os llevaré en el corazón. Una vez culé, siempre culé".

Cuatro temporadas y 119 goles

Lewandowski cierra su etapa en el Barcelona después de cuatro temporadas en las que disputó 192 partidos oficiales y marcó 119 goles. El internacional polaco llegó al club en el verano de 2022 procedente del Bayern de Múnich, en una operación por la que la entidad azulgrana abonó 40 millones de euros.

Su fichaje generó debate en aquel momento por su edad y por la duración del contrato, pero el delantero respondió con rendimiento inmediato. En su primera temporada ganó el Trofeo Pichichi tras marcar 23 goles en Liga y se convirtió en una de las piezas clave del equipo.

Durante su etapa en el Barcelona conquistó tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey, además de ejercer como uno de los referentes del vestuario.

El reconocimiento del barcelonismo

La salida de Lewandowski llega en un momento en el que el delantero seguía contando con ofertas de distintos mercados, entre ellos Arabia Saudí, la Major League Soccer y varios clubes europeos. Sin embargo, el jugador todavía no ha anunciado cuál será su próximo destino.

Hansi Flick valoró positivamente la decisión del delantero y aseguró tras el encuentro que "es bueno para él y puede que también para el club". El técnico alemán destacó además la profesionalidad del futbolista durante su etapa en el Barcelona.

En redes sociales, Lewandowski resumió su despedida con un mensaje breve: "La misión está completada; el Barça ha vuelto donde merece".