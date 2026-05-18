El chollo alemán que saca los colores a los estadios españoles: ¡4 euros por un escalope!

Ojo a las cifras. El precio medio de un bocadillo en los bares de los estadios de la Primera División de España se sitúa entre los 5,50 € y los 6,50 €, aunque en los estadios más importantes raro es que no se alcance la doble cifra con como mínimo 10 euros para un bocadillo de jamón serrano o tortilla. Y como se pueden imaginar la calidad de dicho producto es más de salvamento que de calidad.

Esto contrasta con lo que ocurre en países como Alemania. En Dortmund, por ejemplo, se ha hecho viral un bocadillo descomunal que básicamente es un escalope metido dentro de un poco de pan. El precio, increíble.

Este es el bocadillo en cuestión:

El precio del schnitzel en el Signal Iduna Park es de 3,80 € cuando la media de precios que hay en los campos de fútbol españoles supera en la mayoría de ocasiones los 10 euros.

El schnitzel es un filete de carne muy fino, tierno, empanado y frito, típico de la gastronomía de Austria y Alemania y su nombre significa literalmente escalope o corte fino. Como se puede apreciar en la imagen, el bocadillo es descomunal y se sale con creces del pan que lo acompaña.

En Alemania no solo disfrutan de precios de este tipo en la comida sino también en las entradas. El precio medio de las entradas oficiales en la Bundesliga se sitúa entre los 15 € y los 80 € para partidos estándar, consolidándose como la liga europea más barata.