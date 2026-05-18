De los negocios energéticos al Bernabéu: así es Enrique Riquelme, la amenaza real a Florentino Pérez

El Real Madrid celebrará en los próximos días unas elecciones presidenciales que, por primera vez en mucho tiempo, amenazan con romper la sensación de plebiscito permanente alrededor de Florentino Pérez. Y el nombre que aparece en el horizonte del Bernabéu no pertenece a ningún exjugador, político ni viejo dirigente del club. El hombre que pretende desafiar a uno de los presidentes más poderosos de la historia del madridismo —si no el que más, junto a Santiago Bernabéu— es un empresario de 37 años, multimillonario, discreto y con creciente influencia en el mundo económico: Enrique Riquelme.

El alicantino, presidente ejecutivo del Grupo Cox —empresa que tiene una facturación anual superior a los 1.000 millones de euros—, lleva tiempo moviéndose en silencio alrededor de la política blanca, pero en las últimas semanas su figura ha dejado de ser un rumor para convertirse en una amenaza real al monopolio institucional de Florentino. Según ha podido saber Libertad Digital, Riquelme trabaja seriamente para reunir los avales necesarios —187 millones de euros, que es la cantidad correspondiente al 15% del presupuesto del club— y presentar candidatura en las elecciones convocadas por el Real Madrid.

No será sencillo. Pero lo cierto es que nunca lo es en el Madrid de Florentino.

Unas elecciones hechas a medida

La convocatoria electoral anunciada por Florentino Pérez, en la turbulenta rueda de prensa que ofreció por sorpresa el pasado martes, ha sido interpretada en determinados sectores del madridismo como un movimiento estratégico para minimizar cualquier oposición real. El calendario exprés vuelve a dificultar la aparición de alternativas sólidas, especialmente por las enormes exigencias económicas y estatutarias que requiere optar a la presidencia blanca.

El principal obstáculo sigue siendo el famoso aval del 15% del presupuesto. Una barrera prácticamente imposible para la inmensa mayoría de aspirantes y que, desde hace años, funciona como un blindaje de facto alrededor del actual presidente. Pero Riquelme cree poder llegar a esa cantidad de 187 millones.

Y eso es precisamente lo que ha alterado el ecosistema político del club blanco. Porque, a diferencia de otros amagos de oposición en el pasado, el empresario alicantino sí dispone de un perfil económico capaz de competir, al menos sobre el papel, con la estructura financiera que rodea a Florentino Pérez.

Hacer fortuna mirando al sol

Hasta hace muy poco, Enrique Riquelme era prácticamente un desconocido para el gran público futbolístico. En los círculos empresariales, sin embargo, su nombre lleva años creciendo a gran velocidad.

Nacido en Cox —en la comarca alicantina de Vega Baja del Segura—, el empresario construyó buena parte de su fortuna alrededor del negocio de las energías renovables. Fundó Cox Energy y convirtió la compañía en uno de los grupos emergentes más potentes del sector, especialmente en Latinoamérica. Su expansión internacional, particularmente en México, Panamá y otros países americanos, le ha situado como una de las figuras jóvenes más influyentes del panorama energético español.

Su compañía protagonizó recientemente operaciones multimillonarias, incluyendo la compra de activos de Iberdrola en México por más de 3.000 millones de euros. En el mundo empresarial ya le conocen como rey del sol. En el madridismo, en cambio, todavía representa toda una incógnita.

El madridista que lleva años preparándose

Riquelme no aparece de la nada. Lleva tiempo estudiando el funcionamiento interno del Real Madrid y analizando la posibilidad de dar el salto político dentro del club. Ya amagó con presentarse en 2021, aunque finalmente desistió por la dificultad de articular una candidatura competitiva en tan poco tiempo. Ahora, cinco años después, entiende que el contexto es distinto.

Su entorno asegura que lleva años tejiendo apoyos entre empresarios, antiguos dirigentes y personalidades vinculadas al madridismo. Incluso algunas leyendas del club le habrían animado a dar el paso definitivo, como sería el caso de Iker Casillas, Raúl González, Sergio Ramos y Fernando Sanz, según apunta El Economista.

A eso se suma un perfil social cada vez más visible. Su nombre ha comenzado a aparecer en ambientes mediáticos, deportivos y empresariales de alto nivel. Diferentes publicaciones le relacionan con figuras como el propio Casillas o Rafa Nadal, aunque el extenista balear ha evitado públicamente cualquier implicación política en el proceso electoral blanco.

¿Desgaste de Florentino?

El gran interrogante es si existe realmente espacio político para una alternativa a Florentino Pérez dentro del madridismo actual. Porque, pese al desgaste derivado de algunas polémicas recientes y a una temporada marcada por las turbulencias deportivas —tanto en el césped como en el vestuario— e institucionales, el presidente blanco sigue manteniendo un respaldo enorme entre buena parte del entorno madridista.

Su legado —con un total de 37 títulos solo en la sección de fútbol, incluyendo siete Champions; el nuevo Bernabéu y una estabilidad financiera inédita en el fútbol europeo— sigue pesando muchísimo. Sin embargo, alrededor del club empieza a percibirse cierto cansancio con un modelo extremadamente presidencialista y poco abierto a la oposición interna. Precisamente ahí quiere situarse Riquelme: como la cara de una modernización institucional que combine músculo económico con una gestión más transversal y menos personalista.

De momento, el empresario guarda silencio público absoluto sobre muchos detalles de su proyecto. Pero en el entorno blanco ya nadie se toma su figura como una simple anécdota.

Florentino sigue siendo el gran favorito. Probablemente también sea intocable. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, en el Real Madrid alguien parece dispuesto a discutirle el trono después de más de un cuarto de siglo al frente del club más poderoso de la historia del fútbol.