"Fue un error grave del arbitraje": el insólito cambio de Neymar que indigna a Brasil

Neymar vivió una de las noches más extrañas de su carrera en la derrota del Santos frente al Coritiba (0-3), en un partido marcado por una polémica sustitución que terminó con el delantero brasileño fuera del campo por un error de comunicación... Casi es peor porque el incidente se produjo apenas unas horas antes de que Carlo Ancelotti anuncie la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026.

El encuentro dejó al Santos en una situación comprometida en la clasificación del Brasileirao y también abrió un nuevo episodio de tensión alrededor del futbolista, que busca regresar a la selección brasileña después de varios meses marcados por las lesiones y las dudas sobre su estado físico.

Neymar, que fue titular, tuvo que salir momentáneamente del terreno de juego para recibir atención médica tras notar molestias en la pantorrilla. En ese momento se produjo la confusión que acabó desencadenando la polémica. El motivo fue que la comisión técnica del Santos había comunicado la sustitución del argentino Gonzalo Escobar para dar entrada a Robinho Jr., pero el cuarto árbitro levantó el dorsal número 10, correspondiente a Neymar.

Cuando se dio cuenta del error, el delantero intentó regresar al campo, aunque el reglamento ya impedía revertir el cambio una vez formalizado. La escena provocó la incredulidad del jugador y de buena parte del estadio.

Las imágenes mostraron a Neymar dirigiéndose hacia el cuarto árbitro mientras enseñaba el papel de la sustitución a las cámaras de televisión para evidenciar, según su versión, que se había producido un error. El brasileño abandonó el terreno de juego visiblemente enfadado y recibió además una tarjeta amarilla durante las protestas.

Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE. El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido. Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA, pero NO LO DEJARON VOLVER. La calentura del 10… 🤬🇧🇷 pic.twitter.com/8jsKRxOKp6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2026

Tras el partido, Neymar mostró su malestar por lo ocurrido y aseguró que quería continuar jugando pese al golpe sufrido. "¿Mi pantorrilla? Fue solo un golpe. Quería seguir jugando, pero el árbitro me sacó del partido", declaró el jugador del Santos en zona mixta.

El exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain fue más allá y calificó la situación como un error arbitral grave. "Fue un error grave del arbitraje. Fue un error de la persona que recibió el papel, el que mostré a la cámara. No se puede discutir con el árbitro. Es un error que nos perjudica y que no puede pasar", afirmó.

Neymar compareció ante los medios vestido con una chaqueta con los colores de Brasil y reconoció que el momento era especialmente delicado por la cercanía de la convocatoria de Ancelotti.

La versión arbitral

El acta arbitral del encuentro ofreció una explicación distinta a la del jugador. Según la versión recogida por el colegiado, el cuarto árbitro fue informado verbalmente por un miembro del cuerpo técnico del Santos de que el futbolista sustituido sería Neymar, que se encontraba fuera del campo recibiendo asistencia médica.

Posteriormente, según el mismo documento, el asistente técnico entregó una papeleta con una numeración diferente a la comunicada inicialmente.

El texto del acta señala que "el mismo asistente técnico entregó la papeleta de cambio con un número diferente al que había informado y confirmado" y añade que la reclamación del Santos llegó después de que se levantara el cartel electrónico.

La polémica ha generado un amplio debate en Brasil, especialmente por producirse en un momento clave para el futuro inmediato de Neymar con la selección.

Pendiente de la lista de Ancelotti

La derrota deja además al Santos cerca de la zona de descenso del Brasileirao. El equipo suma 18 puntos y mantiene una ventaja mínima sobre los puestos de peligro.

En el plano personal, Neymar sigue pendiente de la decisión de Carlo Ancelotti, que anunciará este lunes la lista definitiva de Brasil para el Mundial de 2026.

El futbolista insistió en que se encuentra preparado físicamente y aseguró que ha trabajado durante meses para volver a competir al máximo nivel.

"Físicamente me siento muy bien. He ido mejorando con cada partido. Trabajé duro, en silencio, en casa. Es mi sueño estar en el Mundial", afirmó.

Neymar también reconoció que ha convivido con críticas durante su recuperación. "Fueron años de trabajo duro y también muchos comentarios injustos sobre mi estado. Llegué sano y salvo a donde quería estar", añadió.

Mientras espera la decisión de Ancelotti, el Santos prepara un homenaje para el delantero antes del próximo encuentro del equipo.