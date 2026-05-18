Griezmann emociona al Metropolitano en una noche de lágrimas, perdón y ovación eterna

El Metropolitano se puso este domingo en pie, tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Girona (1-0), en el último partido de los colchoneros en casa esta temporada, para despedir a uno de los futbolistas más importantes de la última década rojiblanca.

No fue una noche cualquiera. Fue una de esas noches de fútbol que trascienden el resultado, el contexto clasificatorio o incluso la propia temporada. Porque el homenaje que la afición rojiblanca tributó este domingo a Antoine Griezmann tuvo algo de reconciliación definitiva, de cierre emocional y también de reconocimiento histórico a un jugador que, entre idas, vueltas, silbidos y ovaciones, ha terminado convirtiéndose en leyenda absoluta del Atlético de Madrid.

Griezmann intenta aguantarse las lágrimas 🥹 El Metropolitano no puede 💔#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/sMrGTYc65Z — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

El delantero francés apareció sobre el césped del Metropolitano visiblemente emocionado junto a su esposa, Erika Choperena, y sus tres hijos, consciente de que lo vivido durante la noche tenía un peso especial. Los videomarcadores comenzaron a proyectar imágenes de sus mejores momentos con la camiseta atlética: el gol al Olympique de Marsella en la final de Lyon, las celebraciones imposibles, las asistencias, los abrazos con Diego Pablo Simeone, las lágrimas en Lisboa y la eterna conexión con una grada que durante años le adoró casi tanto como llegó a cuestionarle tras su salida al Barcelona.

La noche del perdón

Pero el fútbol, como pocas cosas, entiende de regresos y de redenciones. Y el de Griezmann ha terminado siendo absoluto.

PURA EMOCIÓN. GRIEZMANN Y UNA IMAGEN QUE ES PURO SENTIMIENTO ❤️🤍 El Metropolitano se cae ovacionando a Griezmann 🥹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3gplWauPQC — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Desde mucho antes del inicio del encuentro ya se intuía que la noche tendría un tono diferente. Los aledaños del Metropolitano respiraban nostalgia. En las inmediaciones del estadio aparecían camisetas del ‘7’ de todas las épocas: la de la primera etapa, la de la Europa League conquistada en 2018, incluso algunas conmemorativas de su regreso. Los aficionados se agolpaban para inmortalizar el momento y muchos llevaban pancartas dedicadas al francés. "Gracias por volver", podía leerse en una de ellas. Otra, más sencilla, resumía el sentir general: "Siempre Grizi".

Cuando el speaker, Dany Sánchez, anunció su nombre por megafonía, el estadio rugió. Una ovación larga, poderosa, mucho más emocional que protocolaria. Apenas quedaban rastros de aquel futbolista que abandonó el club en verano de 2019 dejando una herida profunda en buena parte del sentimiento atlético. La sensación ahora era distinta: el Metropolitano no despedía únicamente a un jugador; despedía a un símbolo generacional.

El propio Diego Pablo Simeone, tan poco dado a los sentimentalismos públicos, quiso tener un gesto especial con él. El técnico argentino se fundió en un abrazo largo con el francés en la banda mientras el estadio coreaba su nombre. Una escena cargada de significado entre dos figuras que explican buena parte de la mejor etapa contemporánea del Atlético de Madrid.

"Fue el mejor. Se marchó. Nos dolió a todos un montón. Pero volvió. Le echó dos huev*s y fue el mejor otra vez" 🥹❤️‍🩹 Koke y su emoción en su mensaje a Griezmann 🫂#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/wFQAja09kP — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

El símbolo de la transformación

Porque hablar de Griezmann es hablar de una transformación competitiva y cultural del club rojiblanco. El francés llegó en 2014 procedente de la Real Sociedad como un talento prometedor y terminó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del Atlético con 212 dianas, superando con creces a Luis Aragonés (173). Lo hizo además en una era de máxima exigencia, compitiendo contra los gigantes europeos y sosteniendo durante años el nivel ofensivo de un equipo construido desde la intensidad y el sacrificio.

Sus números ya pertenecen a la historia, pero lo que terminó de conectar al francés con el atlético fue otra cosa menos cuantificable: su manera de competir. Griezmann entendió como pocos el ADN del Cholo. Aprendió a correr hacia atrás, a presionar, a sufrir y a asumir responsabilidades en los escenarios grandes. Por eso su figura sobrevivió incluso a la fractura emocional de su marcha al Barcelona.

"Más allá de los títulos, buscamos este reconocimiento. 70.000 tíos aplaudiéndote" 🥹❤️‍🩹 Koke y sus bonitas palabras delante de Griezmann 🫂#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SYxTxYoWTe — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Durante meses, parte del Metropolitano no le perdonó. Hubo pitos, pancartas críticas y cierta sensación de traición deportiva. Sin embargo, el paso del tiempo, su regreso y, sobre todo, su rendimiento terminaron reconstruyendo el vínculo. El francés volvió sin grandes discursos, aceptando el peaje emocional y respondiendo donde mejor sabe hacerlo: en el campo. Anoche, todo aquello quedó definitivamente atrás.

Noche de lágrimas y emociones

El homenaje tuvo momentos especialmente emotivos. Uno de ellos llegó cuando el fondo sur desplegó un gigantesco mosaico con la imagen del delantero francés acompañado de una frase sencilla pero demoledora: "Nuestra historia también eres tú". Griezmann no pudo contener las lágrimas. Se llevó las manos al rostro y después al escudo. El Metropolitano respondió con otra ovación atronadora.

También hubo espacio para las sorpresas. Excompañeros, trabajadores del club y familiares participaron en un vídeo homenaje en el que se repasaban algunos de los momentos más icónicos de su carrera rojiblanca. Desde Fernando Torres hasta Koke, pasando por Diego Godín o Gabi, muchos quisieron enviarle un mensaje de cariño. Todos coincidían en una idea: Griezmann cambió la dimensión competitiva del Atlético de Madrid.

"Te pido perdón otra vez, Atleti. Hice un error e hice todo para volver aquí" 🗣️ Antoine Griezmann pide perdón por irse al FC Barcelona 🙏🇫🇷#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/YFSsozQBLu — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

La grada, entregada, acompañó cada instante como si quisiera exprimir una despedida inevitable. Porque más allá del futuro inmediato del francés —sobre el que siguen existiendo incógnitas— la sensación general era la de estar cerrando una época irrepetible. Una generación que llevó al Atlético a competir de tú a tú con los más poderosos del continente y que convirtió el Metropolitano en uno de los escenarios más temidos de Europa.

"No me di cuenta del cariño que tenía aquí"

En el tramo final del homenaje, Griezmann tomó el micrófono. Y ahí, quizá, terminó de romper cualquier barrera pendiente con la afición rojiblanca. "Gracias por no dejar de creer en mí", dijo con la voz quebrada. "Aquí he vivido los mejores años de mi vida y siempre seré uno más de vosotros".

"Gracias a ti fui campeón del mundo. Gracias a ti me sentí el mejor. Ha sido un orgullo luchar para ti" 🥹 Las palabras de Griezmann que hacen llorar a Simeone ❤️‍🩹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/vF17AGCW8E — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

"Sé que muchos lo hicieron y algunos todavía no lo han hecho: te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven y nada, cometí un error y volví a recapacitar e hicimos todo para volver a disfrutar aquí de nuevo", añadió. No necesitó mucho más.

El estadio respondió con un cántico unánime que bajó desde las cuatro esquinas del Metropolitano: "Griezmann, Griezmann". Una despedida de leyenda para un futbolista que, después de recorrer todos los caminos posibles —la gloria, la duda, la ruptura y el regreso— terminó encontrando algo mucho más difícil de conseguir en el fútbol moderno: el perdón definitivo de su gente.