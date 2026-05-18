Última jornada de infarto para la salvación: las cuentas de los equipos para no caer

A falta de que se dispute la última jornada de LaLiga, el Oviedo tiene confirmado su descenso a Segunda, pero aún siguen sin confirmarse las dos plazas restantes. Son varios los equipos que lucharán por mantenerse en Primera, entre ellos, Mallorca, Elche y Girona. Solo uno permanecerá. En el caso de Osasuna y Levante, están virtualmente salvados.

El conjunto que tiene la situación más complicada es el Mallorca. Los bermellones perdieron en el Ciudad de Valencia y para conseguir mantenerse en la máxima categoría necesitan una combinación muy exigente.

Por supuesto, debe ganar al Oviedo y una vez hecho el trabajo, tiene que esperar que Osasuna pierda frente al Getafe, el Elche haga lo mismo ante el Girona y que el Levante consiga puntos en La Cartuja.

Otro de los duelos claves que determinará uno de los equipos que consumará su descenso será el Girona-Elche. En Montilivi se vivirá una última jornada de alta tensión. Los de Míchel necesitan ganar sí o sí, un empate o una derrota se traduciría en el descenso.

Sin embargo, el Elche tiene más flexibilidad. Si el marcador termina en tablas o suma los tres puntos, permanecerán. En el caso de que pierda, podría salvarse si el Levante pierde frente al Betis, Osasuna puntúa y el Mallorca no gana.

Casi salvados

En este grupo se encuentran Levante y Osasuna. Los granotas se encuentran virtualmente salvados tras vencer al Mallorca por 2-0. Los de Luis Castro dependen de sí mismos en su partido frente al Betis y para su caída a Segunda deberían darse varios infortunios ya que debería perder su partido, que el Girona gane al Elche, que Osasuna consiga puntos en el Coliseum y que el Mallorca no consiga la victoria.

Por parte de Osasuna, la situación también es favorable. Los de Pamplona se salvarán siempre y cuando puntúen ante el Getafe, ya sea con un empate o una victoria. Para descender se debería dar una combinación: perder, que se produzca un triunfo del Girona ante el Elche y que el Mallorca gane al Oviedo.

La lucha por Europa

El Celta de Vigo solo necesita puntuar ante el Sevilla para asegurar su presencia en Europa League otra temporada. Si no lo hace, únicamente podría arrebatarle esa plaza el Getafe si gana ante Osasuna. Hay que recordar que la Real Sociedad tiene asegurada su participación en la competición europea.

En lo que respecta a la Conference League, si el Getafe pierde se abre una oportunidad para Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol. Estos tres equipos necesitarían ganar sus respectivos partidos ante Alavés, Barcelona y Real Sociedad para poder aspirar a Europa, aunque ninguno depende de sí mismo.