Ancelotti rescata a Neymar para el Mundial 2026 en una lista sin Rodrygo ni Militão

Carlo Ancelotti ya ha tomado la decisión más esperada desde que asumió el mando de la selección brasileña: Neymar estará en el Mundial 2026. El técnico italiano presentó oficialmente la lista de 26 jugadores que defenderán los colores de la 'Canarinha' en Estados Unidos, México y Canadá este verano, en una convocatoria marcada por el regreso del futbolista del Santos y por varias ausencias de peso que ya generan debate en Brasil.

La presencia de Neymar era la gran incógnita en esta convocatoria. No obstante, parece que, después de una larga recuperación y de meses alejados de la selección, el delantero brasileño logró convencer a Ancelotti en el tramo final de la temporada. Recordemos que su última aparición con Brasil había sido el 18 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión ante Uruguay en un partido clasificatorio. Desde entonces, el objetivo del atacante fue claro: llegar al Mundial.

El propio Ancelotti ya había dejado abierta la puerta en abril, cuando aseguró que el jugador "tenía dos meses para demostrar que podía jugar el Mundial". Neymar respondió asumiendo protagonismo en el Santos, mostrando compromiso físico y liderazgo pese a las dudas sobre su estado y a las críticas recibidas por parte de la afición brasileña.

Neymar, el gran foco de la convocatoria

A sus 34 años, Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo tras haber participado en 2014, 2018 y 2022. Pero además, el delantero aparece como uno de los líderes de un grupo que mezcla experiencia y veteranía y que intentará devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

Ancelotti considera que el exjugador del Barcelona y del PSG todavía puede marcar diferencias en partidos decisivos. Pero además, más allá del rendimiento deportivo, el técnico entiende que su figura tiene un fuerte impacto emocional dentro del vestuario y también sobre una afición que necesitaba recuperar ilusión tras varias decepciones internacionales.

Brasil buscará en 2026 su sexta estrella mundialista, una conquista que se resiste desde Corea y Japón 2002. Desde entonces, la selección brasileña no ha vuelto a levantar el trofeo y solo alcanzó unas semifinales, precisamente en el traumático Mundial de 2014, cuando cayó por 1-7 frente a Alemania en Belo Horizonte.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷 Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento. VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Las ausencias que más ruido generan

La lista, sin embargo, no está exenta de polémica. Ancelotti dejó fuera a varios nombres importantes, algunos por lesión y otros por decisión puramente técnica.

Entre las bajas obligadas destacan Rodrygo, Éder Militão y Estevao, todos incapaces de recuperarse a tiempo de sus problemas físicos. También sorprendió la ausencia de Joao Pedro, delantero del Chelsea y una de las revelaciones brasileñas de la temporada europea. El atacante había sido habitual en las últimas convocatorias y muchos daban por segura su presencia en el Mundial.

Otra ausencia muy comentada es la de Thiago Silva. El veterano central de 41 años soñaba con disputar su último gran torneo internacional, pero Ancelotti apostó por perfiles más físicos y de mayor recorrido reciente.

En ataque tampoco estarán jugadores como Antony, Richarlison, Gabriel Jesus o Pedro. Especialmente llamativo es el caso del extremo del Betis, que había recuperado nivel durante la temporada y esperaba volver a tener protagonismo con la selección.

El sello Ancelotti

La convocatoria refleja claramente la idea que Ancelotti quiere implantar en Brasil: un equipo competitivo, equilibrado y mentalmente fuerte. El italiano afrontará su primer Mundial como seleccionador tras una carrera legendaria a nivel de clubes, donde conquistó Champions League en Italia, Inglaterra y España.

Durante la presentación oficial de la lista, el técnico insistió en la importancia del compromiso colectivo por encima de los nombres individuales. "No es una lista perfecta, pero sí la que tiene menos errores posibles", aseguró ante los medios en Río de Janeiro.

El seleccionador también dejó un mensaje ambicioso sobre el objetivo del equipo: ganar el Mundial. Para ello contará con figuras consolidadas como Vinicius Jr., Raphinha, Bruno Guimarães o Casemiro, además de jóvenes talentos como Endrick y Rayan.

Brasil ya piensa en el debut

La 'Canarinha' quedó encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será ante la selección marroquí, en un encuentro que servirá para medir de inmediato el verdadero potencial del equipo de Ancelotti.

Antes del inicio del torneo, Brasil disputará amistosos frente a Panamá y Egipto, dos partidos que servirán para terminar de ajustar mecanismos y evaluar el estado físico de Neymar.

En un país donde el fútbol se vive casi como una religión, la convocatoria ha devuelto la expectativa. Brasil vuelve a mirar a un Mundial con esperanza, y gran parte de esa ilusión tiene nombre propio: Neymar Jr.