"Buscamos que ningún aficionado se quede sin animar al Atleti en el Riyadh Air Metropolitano". Ese es el nuevo lema del Atlético de Madrid en su campaña de abonados para la temporada que viene. Básicamente todo se reduce a intentar que no se pierda la oportunidad de que haya un seguidor animando porque el asiento se quede vacío.

Así lo anunciaba el club:

"El Riyadh Air Metropolitano es uno de los grandes ambientes de Europa. Lanzamos la campaña de abonos 26/27 con un objetivo claro: que ningún atlético se quede sin animar al Atleti. Premiar la fidelidad, facilitar la cesión o liberación del abono y seguir construyendo un estadio lleno, vivo y cada vez más rojiblanco", comenta Óscar Mayo, director general de Negocio y Operaciones del Atlético de Madrid.

Lanzamos la campaña de abonos 26/27 con un objetivo claro: que ningún atlético se quede sin animar al Atleti.

Estas son las nuevas normas del Atlético que se han publicado en un comunicado:

Nuestra nueva campaña de abonados comienza con una idea novedosa: a partir de la temporada 2026/27, la condición de abonado irá ligada a un compromiso de uso del abono. Este pacto busca premiar la fidelidad de los abonados y que ninguna butaca se quede vacía en una campaña donde hemos superado los 160.000 socios y contamos con más de 11.000 en lista de espera para obtener un abono.

La nueva fórmula de abonados de aforo general para la próxima campaña parte de una idea simple y cuenta con dos pilares:

Compromiso de asistencia a un mínimo de 10 partidos: uno menos de la mitad de los encuentros como locales en LaLiga, en los que el socio abonado puede elegir entre acudir en persona o transferir su abono a una persona de confianza (familiares, amigos, conocidos...), a través de un sistema digital y sin necesidad de entregar el carné físicamente.

Libera tu butaca: la segunda opción es poner a disposición del club la localidad para que otro atlético pueda ocuparla. Un gesto sencillo a través de las plataformas del club que puede transformar un asiento vacío en una voz más para la grada.

Y porque siempre pueden surgir imprevistos, el club contempla como excepción hasta tres partidos por temporada en los que no se cumpla con la asistencia o la liberación del abono, brindando flexibilidad a los abonados que puedan sufrir circunstancias de última hora.

Una medida innovadora en España

El Atlético de Madrid es el primer club español en implementar esta política que ya está funcionando con éxito en los grandes clubes de la Premier League y la Bundesliga, cuyos niveles de ocupación en sus estadios roza el 100 %.

En esta temporada 2025/26, el Riyadh Air Metropolitano ha tenido una asistencia media del 86 % en LaLiga y el 90 % en UEFA Champions League. El objetivo para la próxima campaña es dar un paso más; premiar la fidelidad de nuestros socios abonados y generar una identidad única en nuestro estadio, gracias a la garantía de ofrecer a todos nuestros aficionados que quieran animar a su equipo la posibilidad de ocupar uno de sus casi 71.000 asientos.

Este protocolo se aplicará, indistintamente y con las mismas condiciones, a todos los abonados de LaLiga y abonados con Abono Total. El cumplimiento de estos requisitos será parte de un compromiso de cara a la próxima temporada para la obtención de las ventajas y la renovación del abono en la campaña 2027/28.

Reconocimiento para los abonados con mayor índice de asistencia

En línea con la finalidad de consolidar un Riyadh Air Metropolitano lleno cada jornada, nuestro club premiará a los abonados con mayor índice de asistencia a lo largo del curso deportivo. Este reconocimiento empezará a la finalización de la presente temporada 2025/26, donde recompensaremos a unos 4.000 abonados que han asistido a todos los partidos de la temporada: 28, el número más alto posible, teniendo en cuenta que nuestro primer equipo ha llegado hasta el final en todas las competiciones que ha disputado.

Más ventajas para todos los socios

Para preservar la identidad atlética de nuestro estadio, reforzaremos que todos los socios tengan preferencia para adquirir entradas en todos los partidos en casa. Seguirán disfrutando de descuentos y dispondrán además de dos períodos de 48 horas de exclusividad para comprar entradas: el ya existente cuando se lanza la venta de un partido (normalmente con dos meses de antelación) y un segundo período de otras 48 horas nada más confirmarse el horario de cada partido.

Como ya venía ocurriendo, además de un descuento en las entradas, los socios podrán seguir aplicando su bono regalo anual para comprar entradas en cualquier partido y en cualquier zona del aforo general del Riyadh Air Metropolitano, o bien consumirlo en las tiendas del club.