Correos tributa la historia de Oviedo, Rayo, Celta y Murcia con una tirada de 65.000 sellos

Correos emitirá un nuevo sello conmemorativo para rendir homenaje al legado de cuatro equipos emblemáticos del fútbol español: el Real Oviedo, el Rayo Vallecano, el Celta de Vigo y el Real Murcia. Esta iniciativa busca reconocer a estas instituciones en atención a "la rica historia, el arraigo social y el legado deportivo" de cuatro clubes históricos que han alcanzado o superado ya su primer siglo de existencia.

Según ha informado la entidad estatal a través de un comunicado oficial, esta nueva emisión se integra dentro de la conocida serie filatélica dedicada a los deportes. En concreto, esta edición ha sido bautizada bajo el epígrafe de equipos de fútbol centenarios, poniendo de relieve la enorme trascendencia cultural y emocional que el balompié tiene en nuestro país. La tirada de esta edición especial constará de 65.000 unidades, lo que la convierte en un objeto muy atractivo tanto para los coleccionistas de sellos como para los propios aficionados de estos equipos.

El Rayo Vallecano, fuertemente enraizado en el madrileño barrio de Vallecas; el Celta de Vigo, como gran representante de Galicia junto a otros históricos; el Real Murcia, emblema incuestionable de la Región de Murcia; y el Real Oviedo, todo un clásico del Principado de Asturias, son mucho más que meras entidades deportivas. Todos ellos representan fielmente la identidad de sus respectivas ciudades y han sabido mantener una base de seguidores leales a través de décadas de triunfos y sinsabores en las diferentes categorías del fútbol nacional.

En lo que respecta a los actos de presentación, el Real Oviedo, que se encuentra inmerso en la celebración de su centenario, será el gran protagonista de un evento oficial este mismo martes. La puesta de largo de este reconocimiento tendrá lugar en el estadio Carlos Tartiere, el feudo habitual del conjunto azul, donde se espera la presencia de diversas personalidades.

A este acto asistirá el presidente del club asturiano, Martín Peláez Álvarez, que ejercerá de anfitrión en las instalaciones deportivas. Junto a él estará presente la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás. Ambos serán los encargados de desvelar el diseño definitivo que inmortalizará los colores de la institución, en un gesto que une la tradición postal con la pasión por el deporte.

No es la primera vez que la entidad postal utiliza sus sellos como vehículo para difundir la historia del deporte español. A través de estas pequeñas piezas de papel, se logra preservar la memoria de aquellas agrupaciones que han contribuido a vertebrar España socialmente. El fútbol, como fenómeno de masas, encuentra en la filatelia una vía para perpetuar su legado más allá de los terrenos de juego, ofreciendo un tributo permanente a varias generaciones de ciudadanos.