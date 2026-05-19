De la segunda división portuguesa al Mundial: la historia viral que está conquistando las redes

La historia de Stopira se ha convertido en una de las más emocionantes de la previa del Mundial 2026. El veterano defensa del Torreense portugués, de 37 años, ha sido convocado por Cabo Verde para disputar la primera Copa del Mundo de la historia del país africano, y la reacción de sus compañeros de equipo al conocer la noticia ha dado la vuelta al mundo en redes sociales.

El vídeo, grabado en el vestuario del Torreense, muestra a toda la plantilla reunida siguiendo en directo la convocatoria oficial de Cabo Verde. El ambiente era de máxima tensión hasta que el seleccionador pronunciaba el nombre de Ianique Tavares, más conocido futbolísticamente como Stopira. En ese instante, el vestuario explotó de alegría. Gritos, abrazos y aplausos acompañaron uno de los momentos más especiales de la carrera del futbolista caboverdiano.

Stopira earns his club's first ever FIFA World Cup call-up (Via X/B24PT) pic.twitter.com/xtLPMU4PEK — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 19, 2026

Y es que esa convocatoria tiene además un enorme valor histórico. Stopira se ha convertido en el primer jugador del Torreense en acudir a un Mundial, un hito inolvidable para un club modesto de la segunda división portuguesa. El central, que acumula más de 60 internacionalidades con Cabo Verde, es también uno de los líderes de una selección que está viviendo el mejor momento de su historia.

Una lección de fútbol

La historia del defensor tiene además un componente de superación. Tras años compitiendo lejos de los focos mediáticos y defendiendo camisetas de equipos modestos en Portugal y Hungría, pocos imaginaban que terminaría jugando el torneo más importante del planeta a los 37 años. Sin embargo, el fútbol siempre guarda espacio para relatos inesperados.

El impacto emocional del vídeo también ha generado numerosos comentarios entre aficionados y periodistas deportivos. Muchos usuarios han destacado la unión del vestuario del Torreense y la felicidad sincera de sus compañeros, algo que no siempre se ve en el fútbol profesional.

Mientras tanto, Stopira ya prepara el gran desafío de su carrera. Cabo Verde compartirá grupo con selecciones de enorme nivel y el veterano defensa tendrá la oportunidad de enfrentarse a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Pero más allá de los resultados, su historia ya ha conquistado a miles de personas.