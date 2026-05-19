El Arsenal conquista la Premier League 22 años después tras el pinchazo del Manchester City

El Arsenal FC ha hecho historia este martes al proclamarse matemáticamente campeón de la temporada 2025-26 en el fútbol inglés. El histórico equipo de Londres añade de esta manera un nuevo y ansiado título a sus vitrinas, poniendo fin a una interminable sequía que se había prolongado durante nada menos que 22 años. El trofeo se ha confirmado de forma definitiva antes de disputar su propio encuentro, gracias al tropiezo de su más inmediato perseguidor.

Y es que el Manchester City no pudo pasar del empate a uno en su trascendental visita al Vitality Stadium, donde le esperaba un rocoso AFC Bournemouth dirigido por el técnico español Andoni Iraola. En la trigésima séptima y penúltima jornada del campeonato, los celestes estaban obligados a sumar los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de revalidar la corona, pero se toparon con un conjunto local que supo jugar sus cartas a la perfección y neutralizar el potencial ofensivo del actual campeón.

El partido comenzó con un claro dominio del equipo citizen, que buscaba imponer su ritmo desde el primer silbido del colegiado. Antoine Semenyo fue uno de los hombres más activos en los compases iniciales e incluso llegó a ver cómo se le anulaba un gol por fuera de juego en el minuto doce, tras recibir un pase preciso del noruego Erling Haaland. Sin embargo, este aviso no amilanó a los de Iraola, que plantaron cara con firmeza y comenzaron a aproximarse con verdadero peligro a los dominios defendidos por Gianluigi Donnarumma.

El premio a la constancia y al rigor táctico local llegó poco antes de alcanzar el descanso. En el minuto treinta y nueve, una elaborada jugada colectiva fue canalizada por Adrien Truffert en la banda izquierda. El lateral encontró al joven Eli Junior Kroupi, quien recibió el esférico en la frontal del área, se perfiló con enorme rapidez y soltó un derechazo cruzado que se coló de forma espectacular cerca de la escuadra más lejana, haciendo inútil la estirada del guardameta visitante.

Tras el paso por los vestuarios, los de Josep Guardiola saltaron al césped con la urgencia de dar la vuelta al marcador. Semenyo y Haaland volvieron a combinar, permitiendo un potente zurdazo de Nico O'Reilly que fue bien repelido por el portero local. La frustración visitante fue en aumento ante la solidez de un rival que, lejos de encerrarse, tuvo oportunidades para sentenciar el choque mediante dos disparos de Evanilson. Los locales llegaron a estrellar un remate en el poste por medio de David Brooks, demostrando que el guion del encuentro estaba bajo el control táctico de su entrenador.

La insistencia visitante solo encontró recompensa en el tiempo de descuento, cuando Erling Haaland cazó un rechace tras un tiro al palo y anotó el empate con un potente zurdazo. Pese al asedio final, el marcador no se movió más. Este resultado deja a los mancunianos anclados en la segunda posición con 78 puntos, insuficientes para alcanzar los 82 que ya atesora un cuadro londinense que, a falta de una jornada, festeja su decimocuarta corona y vuelve a reinar en Inglaterra más de dos décadas después.