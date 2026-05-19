Hackean el Santiago Bernabéu en Google Maps y lo renombran con improperios varios: 'Mbappé dictador'

El Santiago Bernabéu vuelve a ser protagonista fuera del terreno deportivo. En las últimas horas, varios usuarios han detectado que el estadio del Real Madrid ha sido objeto de un hackeo en Google Maps, donde su nombre ha sido modificado de forma irregular.

Entre las denominaciones que aparecen al hacer zoom sobre la ubicación figuran expresiones como 'Knockout de Tchouaméni', en aparente referencia a un episodio de tensión interna en el vestuario blanco en el que se vio implicado el centrocampista galo junto a Fede Valverde, así como 'Campo de entrenamiento del Barça', lo que ha generado aún más polémica por su evidente carácter provocador.

Posteriormente, el hackeo ha salpicado a Álvaro Arbeloa y a Kylian Mbappé con improperios como 'cono' para referirse al técnico y 'dictador' a la hora de hablar de Kylian Mbappé.

Un cambio visible al hacer zoom en el mapa

Según han reportado usuarios en distintas plataformas, el nombre oficial del estadio aparece correctamente como Santiago Bernabéu en la búsqueda inicial. Sin embargo, al acercarse en el mapa, la denominación cambia automáticamente a estos nombres alterados.

El incidente se ha mantenido activo durante varias horas sin que, por el momento, Google haya corregido de forma definitiva la información mostrada en la plataforma.

Un nuevo foco de ruido en torno al Real Madrid

El episodio llega en un contexto especialmente mediático para el club, con constantes debates deportivos e internos en torno a la plantilla y la gestión del equipo. Este tipo de alteraciones en servicios digitales ya ha afectado en otras ocasiones a grandes estadios y monumentos, aunque en este caso el alcance ha sido especialmente viral.

El club, de momento, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, mientras que la incidencia sigue visible para algunos usuarios en función de la actualización de la plataforma.