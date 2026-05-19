Terremoto en Inglaterra: Guardiola dejará el City a final de curso y Maresca será su relevo

El fútbol inglés se prepara para el final de una era. Según aseguran varios medios británicos, encabezados por el Daily Mail y respaldados posteriormente por la BBC, Pep Guardiola dejará el Manchester City al término de la presente temporada. Aunque el técnico catalán mantiene públicamente que le resta un año de contrato, en Inglaterra ya consideran su salida prácticamente inevitable.

La información ha provocado un auténtico terremoto en la Premier League. De hecho, en Inglaterra planea que el duelo del próximo domingo frente al Aston Villa, en el Etihad Stadium, podría convertirse en el último partido de Guardiola como entrenador del City ante su afición. Un cierre simbólico para el técnico que transformó para siempre la historia moderna del club.

No obstante, hay que recalcar que los rumores sobre una posible marcha de Guardiola no son nuevos. Desde hace meses se venía especulando con el desgaste del entrenador tras una década de máxima exigencia en Manchester. Sin embargo, hasta ahora todo parecía reducido a simples hipótesis. Pero la situación ha cambiado radicalmente durante las últimas horas. En Inglaterra aseguran que dentro del entorno del club la noticia ya es "un secreto a voces" y que incluso algunos patrocinadores han sido avisados de un anuncio inminente.

Aunque no se espera una confirmación oficial inmediata, el City ya estaría trabajando internamente en la transición hacia una nueva etapa. Guardiola, por su parte, preferiría esperar al final de la temporada para hacer pública su decisión definitiva, especialmente porque el equipo todavía mantiene opciones matemáticas de conquistar la Premier League.

Una década irrepetible

Si finalmente se confirma su salida, Guardiola pondrá fin a la etapa más gloriosa de la historia del Manchester City. Desde su llegada en 2016 procedente del Bayern de Múnich, el técnico catalán cambió por completo la dimensión deportiva del club inglés.

En diez temporadas al frente del banquillo citizen, Guardiola ha dirigido 591 partidos y ha conquistado 20 títulos. Entre ellos destacan seis Premier League, una Champions League, cinco Copas de la Liga y varias FA Cup y Community Shield.

El punto culminante llegó en la temporada 2022-23, cuando el City logró el histórico triplete tras ganar Premier, FA Cup y Champions League, conquistando además la primera Copa de Europa de toda su historia.

Más allá de los títulos, Guardiola revolucionó el estilo del fútbol inglés. Su apuesta por la posesión, la presión alta y el control absoluto del juego marcó una época en la Premier y elevó el nivel competitivo de todo el campeonato.

Guardiola sigue negándolo

Pese al enorme revuelo generado en Inglaterra, Guardiola continúa manteniendo el mismo discurso. En sus últimas comparecencias públicas ha insistido repetidamente en que tiene contrato hasta 2027 y que no piensa hablar de una posible salida. "¡De ninguna manera! Tengo un año más de contrato", respondió recientemente cuando fue consultado sobre la posibilidad de despedirse esta temporada.

Sin embargo, los medios británicos aseguran que la situación real es muy distinta. Según la BBC, dentro del propio club ya se trabaja bajo la convicción de que el técnico abandonará el cargo este verano. Tanto es así que la posibilidad de que el anuncio llegue incluso antes del domingo tampoco se descarta. Si el City pierde definitivamente sus opciones al título liguero frente al Bournemouth, Guardiola podría adelantar su despedida pública.

Enzo Maresca, el elegido

Mientras se acerca el posible adiós de Guardiola, el Manchester City ya tendría decidido quién será el encargado de ocupar su lugar. El gran favorito es Enzo Maresca, actual técnico del Chelsea y antiguo ayudante de Pep durante la temporada 2022-23. Según varias informaciones en Inglaterra e Italia, el club mancuniano ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el entrenador italiano hasta 2028, con opción a una campaña adicional.

Maresca conoce perfectamente la estructura deportiva del City y cuenta con el respaldo del director deportivo Hugo Viana, que considera al italiano el perfil ideal para mantener la identidad futbolística construida durante la era Guardiola.

El técnico viene de una temporada positiva en el Chelsea, donde conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes, aunque terminó saliendo del club londinense tras varios desacuerdos con la directiva.