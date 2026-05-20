Antiviolencia propone multas para Atlético y Sevilla tras los incendios en el Metropolitano y el Sánchez-Pizjuán

La Comisión Antiviolencia ha propuesto multas de 20.000 euros para el Atlético de Madrid y el Sevilla FC tras los incidentes registrados en el Metropolitano y el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde dos incendios durante encuentros de Liga y Champions obligaron a intervenir a los servicios de seguridad.

El Atlético de Madrid y el Sevilla FC han quedado señalados tras los sucesos ocurridos en sus respectivos estadios, en partidos frente al Arsenal y la Real Sociedad, que han derivado en una propuesta de sanción por parte del organismo disciplinario por infracciones consideradas graves. Los incidentes se produjeron en un contexto de alta tensión en las gradas, donde el ambiente previo al inicio de los encuentros terminó generando situaciones que escaparon al control habitual de seguridad en ambos recintos.

Dos incendios en estadios de élite bajo investigación

Según el informe de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, el incendio registrado en el Metropolitano tendría su origen en un cigarrillo, mientras que en el Sánchez-Pizjuán se apunta al uso de una bengala tipo flash como posible causa del segundo foco, ambos en un contexto en el que previamente se había producido el lanzamiento masivo de rollos de papel desde las gradas como parte de la animación previa.

En ambos casos, la gran cantidad de papel acumulado tanto en el césped como en las gradas tras esa acción facilitó la propagación del fuego, generando momentos de preocupación entre los asistentes y obligando a reforzar las medidas de control en plena disputa de los encuentros.

La Comisión Antiviolencia ha calificado los hechos como infracciones graves, al considerar que los clubes no habrían adoptado todas las medidas preventivas exigidas por la normativa vigente para evitar este tipo de situaciones, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de los materiales introducidos en el terreno de juego desde la grada.

Responsabilidad de los clubes y advertencia

La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente el lanzamiento de objetos al terreno de juego y obliga a los organizadores a extremar las medidas de seguridad en los estadios. En este caso, el organismo entiende que tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla FC deben responder por lo ocurrido, independientemente del origen concreto de los incendios, que continúa bajo análisis.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad en los grandes estadios del fútbol español y abre un nuevo debate sobre los riesgos derivados de determinadas conductas en las gradas durante partidos de alto nivel.