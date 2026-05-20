En la última edición de El Primer Palo, el programa nocturno de esRadio, Juanma Rodríguez y su equipo de colaboradores analizaron la creciente tensión que rodea al vestuario del Real Madrid tras el inicio de la temporada. El debate principal giró en torno a las supuestas filtraciones sobre la relación entre Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, centrando la atención en el entorno del delantero francés, que parece estar intentando marcar territorio frente a la jerarquía establecida del brasileño en el Santiago Bernabéu.

Durante la tertulia, Sergio Fernández, reveló detalles significativos sobre las exigencias del entorno de Mbappé: "El equipo del jugador habría solicitado que su nombre fuera el último en ser anunciado por la megafonía del estadio, un privilegio que suele reservarse para la máxima estrella del club. El objetivo de esta petición era un intento de desplazar a Vinícius como el gran referente ante la afición".

En el programa también se puso el foco en el comportamiento de Mbappé fuera del campo. Paul Tenorio y María Trisac señalaron que sus viajes y apariciones públicas en momentos donde el equipo afronta compromisos importantes no son fruto de filtraciones malintencionadas, sino de actos públicos del propio futbolista. Consideran que el francés debe ser consciente de la exigencia mediática del Real Madrid y evitar situaciones que puedan interpretarse como una falta de compromiso con sus compañeros y con el proyecto deportivo.

También hubo tiempo para analizar la convocatoria de Portugal para el Mundial de 2026. Algo que aumentó la tensión de la tertulia cuando Alfredo Somoza aseguró que "el problema de Portugal es Cristiano Ronaldo". Un comentario que afeó Juanma Rodríguez asegurando que "si sigues por ahí me levanto y me voy". Mientras que Paul Tenorio aseguraba que "tener un jugador como Cristiano es un lujo, por lo que aporta en el terreno de juego y también en el vestuario":

La actualidad del Fútbol Club Barcelona tuvo su espacio, especialmente en lo referente a las maniobras de Joan Laporta en el mercado de fichajes. Se calificó de humo mediático el supuesto interés por Joao Pedro, del Chelsea, argumentando que el club catalán sigue sumido en una crisis financiera que le impide acometer operaciones de tal envergadura sin realizar ventas dolorosas previamente. Para la mesa de El Primer Palo, estas noticias solo buscan desviar la atención de los problemas institucionales que atraviesa la entidad.

El programa concluyó con la noticia de la lesión de Fermín López, quien estará de baja tres meses tras pasar por el quirófano por una fractura. Esta baja supone un golpe importante para los planes de Hansi Flick, quien pierde a un jugador con mucha llegada en un momento en el que el equipo debe consolidar su estilo de juego ante los próximos retos en competiciones nacionales e internacionales. Alfredo puso el foco en lo extraño de la lesión, "durante el partido no se ha visto la lesión en ningún momento durante ninguna jugada".

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