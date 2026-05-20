El último examen médico concluye que Negreira es incapaz de ser juzgado

El nuevo informe forense sobre el estado de salud del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha arrojado conclusiones definitivas sobre su situación cognitiva. Tras el último examen médico al que José María Enríquez Negreira fue sometido hace aproximadamente dos meses, los especialistas han determinado que "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial" en el que se encuentra inmerso como investigado.

El documento, que ha sido aportado a la causa, concluye que existe un claro declive en las aptitudes mentales del antiguo número dos del estamento arbitral. Concretamente, el texto advierte de que, tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico, se observa un empeoramiento respecto a la exploración anterior. Dicha evaluación previa tuvo lugar el pasado 18 de enero de 2024, y los resultados actuales confirman las sospechas apuntadas por su entorno.

Fue el pasado 24 de marzo cuando el exdirigente acudió a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un especialista forense. El principal objetivo de esta visita era valorar si su progresivo deterioro cognitivo, derivado de la enfermedad neurodegenerativa que padece, le impide afrontar con unas mínimas garantías constitucionales el proceso penal que se instruye en su contra.

La defensa del excolegiado, que actualmente tiene 80 años de edad, había presentado diversos escritos alegando que su representado había experimentado un agravamiento de su demencia. Ante esta petición, y para garantizar el cumplimiento estricto del derecho a la tutela judicial efectiva, el juzgado de Barcelona encargado de investigar la presunta trama de corrupción solicitó esta nueva valoración pericial independiente.

La situación médica de Enríquez Negreira supone un giro relevante en la instrucción del procedimiento. En este caso, la Fiscalía investiga la naturaleza y el verdadero objeto de los controvertidos pagos que el Barça realizó durante casi dos décadas, concretamente entre los años 2001 y 2018. Estas transferencias millonarias se efectuaron a favor del entonces vicepresidente de los árbitros españoles a través de diversas sociedades interpuestas.

Según los datos que obran en el sumario, los abonos realizados por la entidad azulgrana a las empresas vinculadas al exdirigente arbitral superaron los siete millones de euros. Las acusaciones sostienen que estos pagos tenían como finalidad obtener un trato de favor en las decisiones colegiadas, lo que ha generado un enorme revuelo en el fútbol nacional y ha puesto en tela de juicio la limpieza de las competiciones de aquellos años.

El eventual archivo o la suspensión de las actuaciones contra el exvicepresidente del CTA debido a su incapacidad sobrevenida no paralizaría la causa para el resto de los implicados. El magistrado deberá ahora estudiar los pormenores del informe médico aportado para dictar la correspondiente resolución que, previsiblemente, apartará al octogenario del banquillo de los acusados.