Escándalo en La Bombonera: Paredes se encara con el árbitro y le grita a la cara

El equipo brasileño de Cruzeiro logró un valioso empate a uno en su visita al estadio de La Bombonera en Buenos Aires, frente a Boca Juniors. El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejó un sabor agridulce para los locales, que no supieron aprovechar su superioridad numérica en el tramo final del duelo para sellar una victoria que los hubiera dejado en una posición inmejorable.

Pero la polémica del partido llegó con este posible penalti a favor del equipo local:

Era de penal para Boca fue CLARÍSIMA, ya cansa que nos roben siempre de la misma manera. pic.twitter.com/4WveiKiF7y — 𓆰Ting𓆪 (@ting_prm) May 20, 2026

Y así se puso Leandro Paredes con el árbitro al final del choque:

"ESTÁS BOLUDEANDO, TENÉS QUE IR A VERLA VOS. ES UNA VERGÜENZA LO QUE HICISTE". Leandro Paredes, al árbitro. 🤬 pic.twitter.com/ritfWLGlws https://t.co/z4IMhk7clu — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026

"¿Qué mano natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", le gritaba en la cara el internacional argentino al señor colegiado del encuentro.

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Después del partido, ya en zona mixta, Paredes mantuvo su enfado: "Es raro porque él me dice: 'La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional'. Y la jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide" .