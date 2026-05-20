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Fútbol

Escándalo en La Bombonera: Paredes se encara con el árbitro y le grita a la cara

Los brasileños igualaron el tanto inicial de Merentiel en Buenos Aires. Todo se decidirá en la última jornada, donde los argentinos se la juegan

Libertad Digital
Los brasileños igualaron el tanto inicial de Merentiel en Buenos Aires. Todo se decidirá en la última jornada, donde los argentinos se la juegan
Escándalo en La Bombonera: Paredes se encara con el árbitro y le grita a la cara | Telefe

El equipo brasileño de Cruzeiro logró un valioso empate a uno en su visita al estadio de La Bombonera en Buenos Aires, frente a Boca Juniors. El encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejó un sabor agridulce para los locales, que no supieron aprovechar su superioridad numérica en el tramo final del duelo para sellar una victoria que los hubiera dejado en una posición inmejorable.

Pero la polémica del partido llegó con este posible penalti a favor del equipo local:

Y así se puso Leandro Paredes con el árbitro al final del choque:

"¿Qué mano natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", le gritaba en la cara el internacional argentino al señor colegiado del encuentro.

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Después del partido, ya en zona mixta, Paredes mantuvo su enfado: "Es raro porque él me dice: 'La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional'. Y la jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide".

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