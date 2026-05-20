Fermín López pasa por el quirófano y dice adiós al Mundial

El FC Barcelona confirmó este martes que Fermín López ha sido operado con éxito de la lesión sufrida en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido frente al Betis correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga. La intervención supone un duro golpe para el futbolista andaluz, que dice adiós al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cuando atravesaba el mejor momento de su carrera.

Según ha explicado el conjunto culé, el centrocampista azulgrana pasó por el quirófano en el Hospital de Barcelona en una operación dirigida por el doctor Antoni Dalmau Coll y supervisada por los servicios médicos del club, encabezados por el doctor Ricard Pruna. Aunque el comunicado oficial no especificó un plazo exacto de recuperación, todo apunta a que el futbolista permanecerá entre dos y tres meses de baja.

Recordemos que la lesión se produjo en el encuentro frente al Betis disputado el pasado domingo. Fermín sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una dolencia especialmente delicada para cualquier futbolista debido al tiempo de recuperación y al riesgo de recaídas.

El percance llega además en el momento más cruel posible para el jugador onubense. El motivo es que el seleccionador español, Luis de la Fuente, contaba plenamente con él para el Mundial y su nombre ya figuraba en la prelista de 55 futbolistas enviada a la FIFA. Todo indicaba que estaría también en la convocatoria definitiva de 26 jugadores que el seleccionador anunciará el próximo 25 de mayo.

COMUNICADO MÉDICO ❗ Fermín ha sido intervenido con éxito de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La intervención se ha llevado a cabo en el Hospital de Barcelona, ​​a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club.… pic.twitter.com/imCfuBCAqU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 19, 2026

El gran año de Fermín

La temporada del centrocampista había sido la mejor desde su irrupción en la élite. Fermín ha disputado 48 partidos con el Barça, firmando unos números sobresalientes: 13 goles y 17 asistencias.

Su crecimiento futbolístico le había convertido en uno de los jugadores más determinantes del conjunto azulgrana, consolidándose como un futbolista capaz de aportar llegada, intensidad y desequilibrio desde la segunda línea.

Con la selección española también había dado un paso adelante importante. Aunque en la Eurocopa de 2024 apenas tuvo minutos, su gran explosión internacional llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde lideró a España hacia la medalla de oro.

Héroe olímpico y fijo para De la Fuente

El torneo olímpico supuso un antes y un después para Fermín. El centrocampista fue una de las grandes figuras del campeonato y terminó como líder ofensivo de la selección española gracias a sus seis goles.

Especialmente recordada fue su actuación en la final frente a Francia, donde anotó dos tantos decisivos en uno de los partidos más emocionantes del torneo. A partir de ahí, Luis de la Fuente le convirtió en un habitual de sus convocatorias.

Por eso, la lesión supone un auténtico mazazo tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de la selección. Fermín había logrado hacerse un hueco en una generación repleta de talento y apuntaba a tener un papel relevante en el Mundial.

Un proceso de recuperación delicado

La fractura del quinto metatarsiano es una lesión relativamente frecuente en el fútbol y exige mucha precaución durante la recuperación. Futbolistas como Leo Messi o Ferran Torres ya sufrieron problemas similares en el pasado, permaneciendo cerca de tres meses alejados de los terrenos de juego.

En el caso de Fermín, el objetivo inmediato es llegar completamente recuperado al inicio de la próxima temporada. Aunque es muy probable que se pierda buena parte de la pretemporada, el club confía en que pueda estar disponible para el arranque liguero si la evolución es favorable. Los servicios médicos del Barça seguirán de cerca el proceso para evitar cualquier recaída en una zona especialmente sensible para los futbolistas.

La lesión de Fermín supone además un problema importante para el FC Barcelona de cara al verano. El futbolista se había convertido en uno de los hombres más fiables del equipo gracias a su energía constante y su capacidad para decidir partidos. Su ausencia obligará al cuerpo técnico azulgrana a reorganizar el centro del campo durante la preparación de la próxima campaña, especialmente en un contexto de alta exigencia competitiva.