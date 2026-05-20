¿Habrá rival para Florentino Pérez? Riquelme sigue deshojando la margarita

El presidente ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, ha asegurado que están "trabajando 24/7" para preparar una candidatura que sea "ilusionante" para las elecciones a presidente del Real Madrid. Sin embargo, no ha confirmado si su propuesta llegará para estas elecciones o para las próximas. Riquelme dispone de tres días más para tomar una decisión, ya que el plazo se cierra el 23 de mayo.

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", ha explicado en el Foro Internacional de Expansión.

El empresario ha señalado que el plan que estaban elaborando anteriormente no era "para hoy, ni mucho menos" sino que era una estrategia para 2028, cuando estaban programadas las elecciones: "Se han adelantado tres años, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones que sería bueno confrontar desde un punto de vista, con todo el respeto, de cómo vemos el Real Madrid en los próximos años y que los socios puedan opinar porque se habla mucho de transparencia, de democracia".

Por ello, aunque ha prometido que están "trabajando 24/7", ha puntualizado que se verá si pueden llegar a proponer algo que ilusione "para estas elecciones o para las siguientes", dejando abierta la puerta a una no candidatura. En el caso de continuar adelante, "si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid y del socio", ha afirmado Riquelme.

Apoyo al madridismo

Según ha contado, están trabajando en una junta directiva de empresarios y de madridistas que quieren apoyar: "Hemos estado escuchando mucho tiempo y, especialmente estos días, al socio, al madridismo, a las peñas, qué es lo que se requiere, cuáles son los problemas que vemos en el Real Madrid desde el punto de vista financiero o qué es lo que ve el socio, cuáles son las ventajas de serlo y ver si podemos proponer algo a pesar de todas las normas y de lo complejo que es, por eso no ha habido elecciones en 20 años".

Riquelme ha aprovechado su intervención en el foro para mostrar su respeto al Real Madrid y a Florentino Pérez, tanto en la figura de empresario como en la de presidente, asegurando que "hemos disfrutado todos de los títulos" y añadiendo que "lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia".