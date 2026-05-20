La pulla de Luis de la Fuente al Real Madrid: "Yo apuesto por el producto nacional"

Quedan apenas unas semanas para que arranque el Mundial 2026 y uno de los temas más calientes es la lista de convocados con España. A la lesión de Fermín y Lamine Yamal se le suma la incertidumbre de saber si De la Fuente repetirá en su última convocatoria llevando a cuatro guardametas.

Algo de lo que el propio seleccionador nacional ha hablado en el canal de Youtube El Camino de Mario, del exfutbolista Mario Suárez, quien le preguntaba por la poca repercusión que tiene David Raya: "Se habla mucho de Unai Simón, de Joan García... Pero de David Raya, que es el portero menos goleado de Europa, no". A lo que De la Fuente reconocía: "Es dramático que no se hable de David Raya, y no se habla por desconocimiento, porque podemos hablar de que te guste más un portero que otro. De los diez mejores porteros del mundo, en mi opinión, seis son españoles (...) y es una injusticia que a David no se le reconozca el potencial futbolístico que tiene".

Además, sobre si repetirá o no esa convocatoria con cuatro porteros, no se ha mojado, pero aseguraba: "Lo tengo claro y te diría incluso hasta la alineación".

Sobre qué jugador de la selección cree que está más infravalorado, dejaba varios nombres encima de la mesa: "Me da rabia que futbolistas como Fabián, Martín Zubimendi, como Mikel Merino, se hayan tenido que ir a jugar fuera y no estén en la Liga española (...) cuando hubo que invertir en ellos pagando cantidades asequibles no se pagó, y se pagaron cantidades desorbitadas por jugadores que no son ni la mitad de buenos que ellos".

Un tema sobre el que volvía a poner el foco cuando Mario le preguntaba qué le parece que el Real Madrid haya jugado algún partido sin ningún seleccionable con España. El seleccionador nacional sacaba pecho: "Hombre, yo apuesto por el producto nacional, porque potenciaría además la Liga española, que es la mejor, pero sería todavía más grande. Entonces, como seleccionador, cuantos más jugadores seleccionables haya y más en un equipo como el Real Madrid, que es un referente en todo, sería maravilloso".