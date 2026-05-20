El corte de Luis Enrique a la UEFA para exigir que se pregunte en español

Este miércoles, aún a diez días de la final del 30 de Mayo en Budapest, ha sido el Media Day oficial del Paris Saint-Germain . El evento está organizado por la UEFA en el PSG Campus en Poissy y forma parte de la cobertura previa a la gran final de la UEFA Champions League contra el Arsenal.

En la rueda de prensa Luis Enrique, técnico del equipo galo, que ha dejado una curiosa anécdota sobre idiomas. Este fue el momento:

El jefe de prensa del PSG pide preguntas en francés e inglés, los dos idiomas de la final con PSG y Arsenal, pero el asturiano pide que también se hagan en español porque ha visto a al periodista de Movistar Mónica Marchante.

Respecto a la final, el asturiano no se conforma con haber ganado el año pasado. Quiere más. "Ganar la primera Champions fue increíble e inolvidable, pero eso ya es historia. A mí lo que me interesa es traer la segunda", sentenció el español.

Respecto al rival que anoche se alzó como campeón de la Premier League, Luis Enrique se deshizo en elogios hacia el equipo de Arteta, pero para él el PSG es el mejor de largo: "Creo que somos los dos mejores equipos de Europa. Reconozco el trabajo del Arsenal, pero ningún equipo es mejor que nosotros"