Una sanción por espionaje sacude la lucha por subir a la Premier League

El Southampton ha sido expulsado de los playoffs de ascenso a la Premier League tras la acusación formal de espionaje por parte del Middlesbrough. Además de la eliminación, se le descontarán cuatro puntos durante el inicio de la próxima temporada.

"Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado al Southampton de los 'Playoffs' de la Sky Bet Championship después de que el club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la grabación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes. Además, el club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27", señaló la Liga Inglesa de Fútbol –EFL– en su comunicado.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training. In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Sin embargo, el Southampton ve exagerada la sanción impuesta y ha presentado su apelación. La EFL ha señalado que el resultado de la apelación "podría conllevar un nuevo cambio en el partido del sábado".

Por su parte, el Middlesbrough está contento con la resolución como ha hecho saber a través de sus redes sociales: "Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta". Asimismo, el club está concentrado en la final ante el Hull City y "la información sobre entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve".

A statement from MFC: Middlesbrough Football Club welcomes the outcome of today’s Disciplinary Commission hearing. We believe this sends out a clear message for the future of our game regarding sporting integrity and conduct. As a club, we are now focused on our game against… pic.twitter.com/6cjskjZKDY — Middlesbrough FC (@Boro) May 19, 2026

La línea del tiempo

La queja formal del Middlesbrough ante la EFL se produjo el 7 de mayo. Desde el conjunto inglés se alegó que un miembro del staff del Southampton estuvo presente en las sesiones de entrenamiento con un teléfono móvil y oculto detrás de un árbol para espiar. Los hechos se produjeron un par de días antes de la ida de semifinales.

El 9 de mayo, Middlesbrough y Southampton se enfrentaron en el partido de ida de playoffs con el resultado final de 0-0. Tres días más tarde, el Southampton es acusado de infringir las normas de la EFL en relación con las acusaciones de espionaje. El 12 de mayo, Daily Mail publicó las fotos del supuesto analista durante el momento del espionaje. Y al día siguiente se confirmó que se investigará lo ocurrido por parte de una Comisión Independiente.

Fue el 15 de mayo cuando el Middlesbrough reclamó de manera pública la expulsión del Southampton de los playoffs. Finalmente, el 19 de mayo el Southampton es declarado culpable y expulsado. Durante este periodo de tiempo, el conjunto dirigido por Tonda Eckert continuó entrenando para preparar la final ante el Hull City que se disputa el 23 de mayo.