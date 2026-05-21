El Athletic anexa Navarra en su nueva camiseta y desata la indignación de PP, Vox y UPN

El Athletic Club de Bilbao ha desatado una intensa polémica política en el final de temporada tras la presentación oficial de su nueva equipación para el curso que viene. El diseño incluye en la parte posterior del cuello la silueta de Euskal Herria, un mapa que agrupa los territorios del País Vasco, el País Vasco francés y la Comunidad Foral de Navarra.

La iniciativa del club bilbaíno ha provocado una inmediata y contundente reacción de rechazo por parte del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), quienes acusan a la entidad deportiva de utilizar el fútbol como una herramienta de propaganda ideológica y anexionista.

Desde las filas del Partido Popular de Navarra, su presidente, Javier García, calificó de "inaceptable" que se utilicen plataformas deportivas para "exhibir símbolos que denigran y atropellan la identidad navarra". A través de sus canales oficiales, el partido lanzó un duro mensaje al club de Ibaigane recordándole que Navarra es una comunidad diferenciada y que sus ciudadanos "son de Osasuna", exigiendo con firmeza que se respete su soberanía y se elimine el mapa de la prenda deportiva de forma inmediata.

Por su parte, Vox ha elevado el tono de la confrontación al registrar una propuesta de declaración institucional en el Parlamento Foral para forzar la retirada de la camiseta. La formación ha ido un paso más allá en sus redes sociales al vincular la simbología utilizada en la elástica con el entorno de la banda terrorista ETA, al tiempo que ha solicitado la intervención formal de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes (CSD) para sancionar lo que consideran una flagrante politización del deporte rey.

Ante la cascada de críticas, el entorno del Athletic Club defiende que el polémico mapa no responde a ninguna reivindicación de carácter político, sino que es un fiel reflejo gráfico de su centenaria filosofía de cantera. El club siempre ha limitado sus fichajes a futbolistas nacidos o formados futbolísticamente en las siete provincias que componen tradicionalmente el ámbito cultural vasco, un criterio puramente deportivo que incluye históricamente al territorio navarro y que, según la entidad, justifica el diseño de la elástica.

Para tratar de rebajar la tensión, el Gobierno de Navarra, liderado por el Partido Socialista (PSN), ha querido quitar hierro al asunto desmarcándose de las peticiones de veto de la oposición. Fuentes del Ejecutivo foral recordaron que el Athletic es una asociación de carácter privado libre de confeccionar su vestimenta y recalcaron que en ningún momento el diseño compromete ni utiliza de forma indebida los símbolos oficiales de la comunidad navarra.

'Gure Nortasuna', nombre que recibe la camiseta, se estrenará en el partido de este sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid.