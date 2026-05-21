Florentino ya tiene rival por el Real Madrid: Enrique Riquelme confirma que se presenta a las elecciones

El duelo está servido. Enrique Riquelme ya ha trasladado a la Junta Electoral del Real Madrid su firme propósito de postularse como candidato a la presidencia del club. Había dudas de si finalmente tendría tiempo para preparar una alternativa a Florentino Pérez, pero la decisión está tomada y sí, duelo al ‘sol’ del Bernabéu.

Según ha informado también a la junta, Riquelme ha conseguido un preaval de 194 millones de euros que le permite convertirse en candidato y posible presidente blanco.

Las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarían, con casi toda seguridad, el domingo 7 de junio de 2026, pero esto solo podía ocurrir si se proclamaba oficialmente más de una candidatura. Ya hay dos, por lo tanto, habrá elecciones.

"Pueden ser las últimas elecciones de la historia del Real Madrid, viene la privatización. Creemos que no estamos de acuerdo con esa privatización. Tiene que ser de sus socios", comentó Riquelme en una de sus últimas comparecencias.

Por su parte, Florentino retó a cualquier rival en su famosa rueda de prensa de hace dos semanas: "Y luego hay rumores de que hay un señor que está hablando y no sé qué... Pues mire usted, si hay gente que se quiere presentar, yo les doy la oportunidad ahora de que se presenten. Y de que digan quiénes son, qué vida han llevado, cuáles son sus empresas y conocerles".

Finalmente Florentino ha recibido respuesta al reto y habrá elecciones con dos candidatos. Sobre José Mourinho aún no hay confirmación oficial y es posible que todo se retrase hasta que haya un presidente confirmado.